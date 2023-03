Mirela Vaida, secretul unei siluete de invidiat, după 3 nașteri. Ce face vedeta pentru a se menține în formă: „Țin o dietă de o săptămână-două. După aceea, revin la viața normală”

In articol:

Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Aceasta se poate lăuda cu o carieră de succes la care a muncit ani la rând, dar și cu o familie minunată.

Prezentatoarea TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Alexandru Vaida, cu care este căsătorită din anul 2009. Din rodul iubirii lor au rezultat 3 copii minunați.

Deși are 3 nașteri la activ, Mirela Vaida se mândrește cu silueta sa. Vedeta susține că nu este adepta dietelor, dar în momentul în care simte că a luat în greutate câteva kilograme are un ritual care nu dă greș niciodată.

Mirela Vaida, secretul unei siluete de invidiat

Mirela Vaida are un program încărcat, însă reușește cu succes să ducă la bun sfârșit tot ceea ce își propune. Vedeta mărturisește că activitățile zilnice joacă un rol important în menținerea siluetei sale, însă atunci când simte că ia în greutate apelează la o tehnică care nu dă greș niciodată.

Prezentatoarea TV este o gurmandă adevărată și se declară îndrăgostită de bucătăria tradițională românească, astfel că nu este adepta salatelor și preparatelor slabe în calorii, dar atunci când

cântarul îi indică o greutate mai mare decât de obicei, vedeta ia pauză câteva zile și încearcă să mănânce cât mai sănătos.

„ Da, țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală.

Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Uite, acum, în timp ce dau acest interviu, fierb o oală de sarmale. Știi cum miroase în casă? Miroase a costiță afumată, a slăninuță, a cârnăciori afumați, printre sarmalele acelea… E o nebunie. Mă pregătesc, după aceea, să fac o ciorbiță de perișoare. Deci, la mine în casă nu e cu dietă”, a mărturisit Mirela Vaida, pentru viva.ro.

Mirela Vaida, pasionată de gătit

Mirela Vaida este o mamă și o soție grijulie. Deși programul său este foarte încărcat, vedeta își face timp să gătească pentru familia sa. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV mărturisește că face acest lucru din pasiune, motiv pentru care mâncarea este foarte delicioasă.

„ Gătesc foarte mult și fac asta din pasiune. Îmi place. Iar copiii mei mănâncă tot ce le dau. Le place foarte mult și întotdeauna spun: „Mami gătește cel mai bine. Și soțul meu e pasionat de ceea ce gătesc eu. Ei consumă tot ce le pun în farfurie, pentru că le gătesc cu pasiune, așa cum am învățat eu de la părinții mei. Și eu mănânc, sunt o gurmandă”, a mai spus prezentatoarea TV.

