„Amândoi am convenit” Pactul pe care Andreea Antonescu și fostul ei iubit l-au făcut imediat după despărțire. Au reușit să ajungă la o înțelegere, după multe discuții

Andreea Antonescu se pregătește intens pentru marele eveniment din viața ei care se apropie cu pași repezi, botezul fiicei sale. Artista a pregătit totul în detaliu, iar invitații vor fi tratați ca la carte. Chiar dacă s-a despărțit de tatăl fetiței ei, cei doi colaborează foarte bine pentru binele micuței.

Inclusiv pentru organizarea botezului, ambii s-au implicat în aceeași măsură, necontând în acest moment nu mai există între ei o legătură amoroasă.

Recent, Andreea Antonescu a vorbit despre marele eveniment, despre stările care o încearcă în această perioadă, dar și despre cum reușește să înțeleagă cu fostul ei partener de viață. Artista a dezvăluit că, fix înainte de despărțire, ea și Victor au încheiat o înțelegere, pe care și-o respectă cu sfințenie și astăzi, și anume aceea de a pune mai presus decât orice creșterea, educația și tot cea ce ține de fetița lor, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

„Amândoi am convenit că acest eveniment ar trebuie să fie așa cum am convenit și asupra creșterii și educației micuței. Să ne sfătuim și să luăm cele mai înțelepte decizii. Așa am făcut și de data acesta pentru că vrem să iasă un eveniment frumos.”, a spus Andreea Antonescu, conform Fanatik.

Andreea Antonescu, copleșită de emoții înainte de botezul fiicei sale

Andreea Antonescu se simte cu adevărat o femeie împlinită alături de cele două fiice ale sale. Își dorește să-și refacă viața și să întemeieze o familie alături de un bărbat potrivit ei, însă până atunci nu poate fi decât foarte bucuroasă și mereu entuziasmată pentru că este mama a două fetițe care cresc pe zi ce trece.

„Mă copleșesc emoțiile numai când mă gândesc cât de repede a trecut timpul. Micuța Victoria a împlinit deja șase luniţe, am ajuns la botez, a crescut mare. Mă uit și la Siena care îmi este prietenă și cu care am tot felul de discuții, care mă însoțește peste tot. Chiar și în privința botezului m-am sfătuit cu ea, i-am cerut părerea pentru că Sienna are foarte mult bun gust. Și uite așa îmi dau seama că timpul trece foarte repede și-atunci mă copleșesc emoțiile din orice.”, a mai spus Andreea Antonescu, conform aceleași surse.

