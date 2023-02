Amarah, dezvăluiri despre relația pe care o are cu părinții ei. Tânăra a fost aspru criticată de familie pentru orientarea ei: „Nu am nevoie de nimic mai mult”

In articol:

Amarah este una dintre cele mai cunoscute femei transgender de la noi din țară. Tânăra a devenit cunoscută datorită activității sale din mediul online, mai precis a videoclipurilor și live-urilor de pe Tik Tok.

Amarah, despre relația cu membrii familiei sale, după ce au aflat orientarea sa sexuală

Tânăra a dezvăluit ce relație are cu părinții ei, mai ales după ce a fost aspru criticată de unii membri din familie, atunci când le-a mărturisit orientarea sa sexuală.

Amarah este foarte activă în mediul online, pe pagina sa de Tik Tok. Tânăra postează des filmulețe și live-uri, în așa fel încât să fie mai aproape de fanii săi. Toată lumea știe deja orientarea sexuală a influenceriței, însă, deși majoritatea a acceptat și nu a avut cuvinte de jignire la adresa sa, unii membri din familie nu au fost de acord și chiar i-au adresat cuvinte urâte.

Deși a fost discriminată, tânăra este recunoscătoare că relația cu mama și fratele ei este una bună, fiind singurul lucru care contează pentru ea.

” Familia nu mă susține, mai precis unii membri din familie. Au fost foarte transfobi, m-au discriminat foarte mult, mă refer la unii membri ai familiei, nu neapărat mama sau tata. Vorbesc cu mama și fratele meu, ei sunt singura familie care e activă sufletește pentru mine, nu am nevoie de nimic mai mult.”, a mărturisit Amarah, pentru spynews.ro.

Amarah [Sursa foto: Instagram]

Amarah nu mai petrece timp pe Tik Tok din cauza persoanelor care o discriminează

Amarah este foarte cunoscută pe Tik Tok, platforma care i-a adus și celebritate, însă a mărturisit că nu mai petrece atât de mult timp, întrucât i se adresează foarte multe cuvinte urâte. De asemenea, tânăra nu mai câștigă sume atât de mari de când a luat decizia să petreacă mai puțin timp în aplicație.

” Nu mai câștig sume așa destul de mari pentru că nu mai vreau eu să stau așa de mult pe Tik Tok, m-am săturat de întrebări prostești și oameni nebuni. M-au întrebat dacă sunt sărcină, efectiv unii români sunt foarte reduși. Depinde cât am stare să intru și să fac live-uri, să fiu prezentă. Dacă am o zi bună da, pot să intru și să fac caterincă pe Tik Tok, dar dacă am o zi aiurită, ploioasă, nu vreau să stau foarte mult”, a mai adăugat tânăra.

Amarah [Sursa foto: Instagram]