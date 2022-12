Amarah, dezvăluiri despre viața din spatele camerei! Tânăra trans de pe Tik-Tok dă cărțile pe față și spune ce îi place cel mai mult în România: "Nu sunt o finuță" | EXCLUSIV

In articol:

Vedeta Tik-Tok recunoaște că nu e deloc o finuță, mai ales când vine vorba de bucătăria românească. Deși viața ei în România nu a fost una ușoară, Amarah are și lucruri la care nu ar putea renunța.

Tânăra vedetă din mediul online a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro de 1 Decembrie, despre mâncare românească și lucrurile care îi plac cel mai mult în România. Bruneta recunoaște că nu e o finuță și preparatele tradiționale nu ar lipsi niciodată din meniu!

Amarah, dezvăluiri emoționante despre România

Vedeta de pe Tik-Tok ne-a mărturisit că țara noastră nu a adus mereu lucruri bune pentru ea, discriminarea și răutatea celor din jur fiind la ordinea zile, la un moment dat, pentru ea. Totuși, există și lucruri bune când vine vorba de țara noastră, iar Amarah spune că oamenii calzi și buni sunt cei care reprezintă, de fapt, România.

Când vine vorba de preparatele tradiționale românești, vedeta din online recunoaște că este fană sarmale și mai ales a mezelurilor tradiționale din porc, ce se pun pe masa de Crăciun.

"Sarmalele sunt viața! Eu nu sunt foarte fancy, eu am ajuns foarte virală prin amuzamentul meu și prin chestiile mele. Eu nu o să mă ascund niciodată să zic că sunt vreo finuță. Da, mănânc românește: tobă, slănină afumată cu ceapă. Nu sunt eu foarte fancy și nici nu am să fiu vreodată în viața asta super fancy. Nu vreau să mă dau cine nu sunt", a dezvăluit Amarah, în exclusivitate.

Amarah [Sursa foto: Instagram]

Amarah, totul despre viața din București

În toamna acestui an, tânăra trans de pe Tik-Tok a venit în București pentru o serie de operații estetice și proceduri non invazive. Vedeta din online a stat câteva zile în Capitală și a avut ocazia să se întâlnească cu fanii pe care i-a făcut deja pe celebra platformă.

Citește și: S-a născut băiat, dar azi e una dintre cele mai sexy românce! Povestea impresionantă a femeii-trans Amarah, vedeta TikTok-ului: “Mama știe și mă susține, restul familiei nu m-a înțeles”| EXCLUSIV

"Îmi petrec timpul tot pe live-uri, eu am venit la București doar ca să mă operez, dar mai fac și chestii pe lângă. Ies cu prietenii din online, mă mai văd cu bloggeri, fac chestii normale, ies în cluburi. În general, eu sunt mai singuratică și îmi place să stau foarte mult în liniște, la mine acasă", ne-a povestit Amarah, într-un interviu în exclusivitate.

Tânăra trans ne-a povestit că oamenii o opresc pe stradă să facă poze și să o salute, dar spune că niciodată nu ar accepta cadouri dacă ar venit de la persoane străine și nu ar fi oferite pe Tik-Tok.

"Tot Bucureștiul mă oprește! Încă nu m-am obișnuit cu chestia asta. Încă încep să o procesez cât de cât, dar da în general toată lumea mă oprește. Cadouri așa pe stradă nu am primit și cred că dacă aș primi i-aș refuza politicos", ne-a dezvăluit ea.

Amarah [Sursa foto: Instagram]

Amarah a fost victima bullyingului

În emisiunea În oglindă, Amarah a făcut o serie de mărturisiri emoționante. S-a născut băiat, iar acum este una dintre cele mai sexy românce. Totuși, transformarea nu a fost bine privită de toată lumea, iar Amarah a avut parte și de momente extrem de dureroase pentru că și-a schimbat orientarea de gen.

" Am vrut să mă sinucid de foarte multe ori. Am știut că sunt femeie trans și că viața mea așa va fi de acum încolo. Încă mă confrunt cu bullyingul social.(...) Am fost bătută pe stradă din cauză că sunt trans. S-a întâmplat acum 4 ani de zile. Eram efectiv pe stradă în Timișoara și au venit pur și simplu niște tipi la mine și mi-au spus să întreținem relații intime. Apoi m-au numit bulangiu, gay, poponar. Așa i-am spus mamei mele și m-a ajutat să plec din țară.", a mărturisit Amarah, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

