Amna a fost eliminată din competiție chiar înainte de Marea Finală „Bravo ai stil! Celebrities”! Cum a reacționat artista: „Intuiesc foarte multe lucruri în viață”

Cel de-al șaptelea sezon al celei mai îndrăgite emisiuni vestimentare din România „Bravo, ai stil! Celebrities” este pe ultima sută de metri. Semifinala a venit la pachet cu multă încărcătură emoțională pentru toate concurentele, chiar și pentru jurați.

Cinci vedete s-au calificat pentru Marea Finală a show-ului fenomen de pe Kanal D, care va fi difuzat pe micul ecran sâmbătă, 5 februarie, atunci când va fi desemnată și cea mai stilată femeie din țara noastră.

Concurentele care s-au calificat în Marea Finală „Bravo, ai stil! Celebrities”

În clasamentul juraților, Viviana Sposub conduce cu 16 puncte, pe locul imediat următor fiind Ruxi cu 15 puncte. Ultima poziție este ocupată de Amna, care a strâns numai 7 puncte. Victor Slav a decis să împartă cele două puncte între Viviana și Raluca Dumitru, adăugând că nu poate alege dintre ele, lâudându-le pentru momentele din fiecare gală. Astfel, Vivina Sposub câștigă imunitatea și semifinala și are biletul asigurat în Marea Finală de săptămâna viitoare.

„ A fost o Gala emotionanta si sunt mai aproape de Finala. Cand mi-am dat seama ca locul 1 mi-aduce locul in Finala, m-au napadit toate amintirile. M-am gandit la toate momentele tensionate, frumoase, mi-a trecut asa toata experienta Bravo, ai stil! prin fata ochilor si mi-au dat lacrimile desi nu am vrut sa mai plang. Nu am mai fost atat de fericita de foarte mult timp. Sunt finalista la Bravo, ai stil!. Abia astept sa il sun pe George si pe mama”, a declarat Viviana Sposub.

În ceea ce privește clasamentul steluțelor, Ruxi deține supremația, cu 24 de steluțe față de cea de-a doua poziție, ceea ce însemnă că și ea are imunitate și poate deja să-și pregătească ținuta pentru Marea finală.

„ Da, sunt finalista. E o chestie foarte ciudata, e un amalgam de sentimente. Sunt usor plina de adrenalina", a spus Ruxi, vizibil emoționată.

Vivina Sposuv și Ruxi Opulenta, pentru că sunt protejate, au fost puse în situația de a face nominalizări. Viviana a propus-o pe Raluca Dumitru spre eliminare, în timp ce Ruxi a nominalizat-o pe Bella Santiago. Alături de cele două, în Marea Finală „Bravo, ai stil! Celebrities” intră și Adina Halas, care se salvează cu 6.6%, iar în ciuda nominalizării spre eliminare și Raluca Dumitru, cu 4,2%.

Reacția Amnei, după ce a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Astfel că bătălia s-a dat între Amna și Bella Santiago, iar cea care a plecat în semifinala de aseară este Amna, care a avut un procentaj foarte mic, de doar 2,4%.

„Intuiesc foarte multe lucruri in viata. Artistii au chestia asta mai dezvoltata, unii dintre ei. Bella, te iau in brate, succes! Eu vreau sa le multumesc celor din juriu. Au fost momente super grele, poate obositoare cand pici si zici nu, trebuie sa merg mai departe. Va multumesc ca m-ati lasat sa cant atat de mult! Mi-am dorit mult avand in vedere ca a fost perioada asta dubioasa cand nu am avut concerte, iar voi fetelor, sunteti foarte talentate si vreau sa tinem legatura!", a fost prima declarație a Amnei, după ce a aflat că este eliminată din show-ul fenomen de pe Kanal D.

Sâptămâna viitoare, sâmbătă, 5 februarie, fiți cu ochii pe Kanal D, căci Viviana Sposub, Ruxi, Raluca Dumitru, Adina Halas si Bella Santiago se vor lipta pentru ultima dată pentru titlul de „cea mai stilată femeie din România”.

