Amna nu mai este singură? "O să vorbesc la momentul potrivit" Ce a dezvăluiri despre colaborarea cu Dorian Popa | EXCLUSIV

Amna este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Aceasta are un mare succes în industria muzicală, lansând hit după hit, însă în spatele acestuia se află multe greutăți peste care artista a trebuit să treacă pentru a-și îndeplini visele.

Amna, totul despre colaborarea cu Dorian Popa

Amna și Dorian Popa au lansat o piesă numită "Motivul meu", care a reușit să strângă aproape 800k de vizionări. Cei doi se completează extraordinar de bine, iar publicul a observat asta. Într-un interviu exclusiv, Amna ne-a spus totul despre chimia lor pe scenă.

"Știi ce cred eu că e la noi? Eu cred că e autenticitate la noi. Despre asta e vorba. Suntem foarte reali, nu e nimeni fals în chestia asta și vocile noastre se îmbină extrem de bine. Suntem doi oameni foarte iubiți de public, nu are cum să nu funcționeze. Întotdeauna am avut susținerea lui Dorian și el pe a mea, bineînțeles, este un respect și o prietenie pe care rar o întâlnești, mai ales în industrie și e păcat de Dumnezeu să nu te bucuri de ea și să nu faci lucruri constructive. Suntem foarte fericiți și foarte impresionați și noi de succesul piesei noastre, suntem în 80 și ceva în topul românesc al pieselor și am fost în trending de când am lansat-o. Piesa e de dragoste. A fost un curaj foarte mare să scoți o piesă de dragoste pe ritmurile astea, unde e frig, e fix e invers." , a mărturisit Amna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Amna are pe cineva în viața ei?

Întrebată cui dedică piesa cu un mesaj atât de romantic, Amna a dat un răspuns prin care a lăsat de înțeles că ar exista cineva în viața ei, dar nu vrea să deschidă acest subiect prea curând. Frumoasa artistă a dezvăluit cine este "motivul ei", pentru moment.

"Dorian are cui să dedice piesa, bineînțeles, lui Babs, iubitei lui. Eu o să vorbesc la momentul potrivit dacă va fi ceva de comunicat, până atunci 'motivul meu' este David.", a declarat Amna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Fiul Amnei îl vrea ca tată pe Dorian Popa

În urmă cu ceva timp, Amna a mai dezbătut subiectul Dorian Popa, când fanii credeau că cei doi au o relație. Cântăreața a explicat ce este de fapt între ei și ce dorință are fiul său, în ceea ce îl privește pe faimosul vlogger.

"Ce-aveți măi frate? Chiar am uitat să îl sun să îi spun că fiul meu a zis că i-ar plăcea să fie tatăl lui vitreg. Dorian îmi este ca un frate, are o relație de 12 milioane de ani, nu există așa ceva. Doamne, nu! Știți de la ce a zis fiul meu că vrea ca Dorian Popa să fie tatăl lui vitreg? De la faptul că este fanul lui. Într-o zi îmi zice <Auzi mami, sunt ok să îți faci și tu o relație.> Eu zic <Vorbești serios?> El <Da, sunt pregătit.> Și am vrut să văd ce poate copilul <Cu cine ai vrea tu să mă vezi așa?> Stă și se gândește și zice <Cu Dorian. Mi-ar plăcea să mă joc și cu Cheluțu.> Își imagina cum se jucau pe calculator, se împușcau, cam asta e pentru el un tată, probabil, în capul lui. M-am uitat și am zis Doamne ferește mami, nu! De-ale copiilor.", a spus Amna, la Detectorul de minciuni.

