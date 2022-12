Kinga, dezamăgită de Radu: “Nu mai vreau să aud de el! M-a folosit” Ce a deranjat-o atât de tare la concurentul din Casa Iubirii? | EXCLUSIV

In articol:

Kinga, fostă concurentă în Casa iubirii, face dezvăluiri despre schimbările din viața ei, după eliminarea din concurs. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a povestit despre dezamăgirea cu care a plecat din emisiune, dar și despre faptul că este pentru prima dată când se simte fericită, deși e singură.

Kinga l-a șters din viața ei pe Radu

Tot aceasta a menționat despre Costi că a venit în București special pentru ea, dar, din păcate, nu a simțit o compatibilitate între ei. Cu toate că Radu este mereu menționat de fanii ei, Kinga a zis că își dorește să nu mai audă de el, pentru că și-a confirmat niște dubii în privința lui.

Kinga a decis! Nu vrea să mai audă de Radu. Se pare că blondina e foarte deranjată de comportamentul concurentului și vrea să rupă orice legătură cu el. Kinga ne-a dezvăluit ce a supărat-o atât de tare la Radu, ba chiar i-a transmis personal un mesaj dur.

"Tot mai des sunt întrebată de Radu și le-am spus oamenilor că nu vreau să mai aud numele lui, că nu vreau să mai aud de el. Eu în casă am avut niște dubii despre el și în urmă cu câteva zile mi s-a confirmat. Credeam un lucru despre el, dar nu eram sigură. Adică, tu ca femeie simți bărbatul de lângă tine. Eu aș vrea să mă întâlnesc cu el, pentru că vreau neapărat niște explicații. Cum plângi când tu nu ai nicio atracție față de mine, nicio treabă cu mine. Chiar îl rog să nu mai vorbească despre mine. Din momentul în care eu am ieșit din casă nu am pomenit de Radu, ca să nu îi fac rău. Radu se folosește de mine și sper să nu mai spună numele meu. Radu își dorește reclamă pe spatele meu. Sper să nu forțeze lucrurile, că nu vreau să merg până la hotel. Te rog frumos, Radu să nu mai pomenești numele meu, nici în live-uri și nici în casă, știu jocul tău.", a declarat Kinga.

Kinga pune tunurile din nou pe Larisa

Kinga nu o uită pe Larisa pentru eliminare. Nu vrea să o ierte și nici să fie vreodată prietene. Mai mult, a atacat-o cu cuvinte grele și a criticat-o pentru felul cum se poartă. Cele două nu s-au înțeles extraordinar pe parcursul competiției, dar parcă acum ura devine din ce în ce mai mare. Din cauza vorbelor Kingăi de data trecută de când a fost în platoul WOWbiz, Larisa a plâns în emisiune. Oare cum va reacționa acum?

"Cine ești tu să îmi dai mie o lecție? Ai făcut ceva în viața asta? Nu! Așa sunt eu mai arogantă, mai înțepată, că așa m-a făcut viața, dar nu am răutate în mine. Ea a fost răutăcioasă. Să stai așa frumos, liniștită, nu înseamnă că ești doamnă. Ea tot timpul se lega de atitudinea mea. Nu mi-am schimbat părerea despre ea. Nu m-a dezamăgit, pentru că nu e prietena mea sau o persoană dragă mie. Nu am avut așteptări de la ea.", a mărturisit Kinga, la Culisele Iubirii.

