Amna a divorțat de soțul ei în urmă cu șase luni, după 9 ani de căsicie. De vină pentru ruptura dintre ei ar fi fost programul încărcat, ca în multe alte cupluri din showbiz. „Dacă aş da timpul înapoi, nu l-aş mai implica în activităţile mele concertistice. Aşa era atunci moda. Am vrut să fie sigur pe ceea ce fac eu. Am fost plecată mult în alte ţări, am vrut să fie cu mine, să aibă încredere în mine…”, a declarat Amna la un moment dat.

Deși s-au despărțit în urmă cu șase luni, Amna și bărbatul cu care a avut o relație timp de mai bine de 12 ani au fost surprinși la cinematograf, împreună cu fiul lor. Ea și Cristi Mușat s-au distrat de minune alături de micuțul David.

Citeste si: Elena Băsescu și Cătălin „Tomată„ se judecă pentru custodia fetiței!

„Suntem doi oameni buni care s-au căsătorit din iubire”

„E bine să trăieşti fiecare moment ca şi cum ar putea fi ultimul în acea căsnicie, pentru că uneori ne relaxăm şi ni se pare că e forever and ever. Dar nu e aşa. Nu contează când au apărut problemele, cu siguranţă nu sunt genul de femeie care, dacă dă de greu, fuge imediat. Am făcut tot ce mi-a stat mie în putinţă să fie bine.

a declarat Amna în cadrul unei emisiuni de televiziune, după ce s-a aflat de divorțul de Cristi Mușat.

sursa foto: Cancan