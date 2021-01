Amna, surprinsă cu Lucian Barbu în camera de hotel! Cum s-au filmat cei doi concurenți de la Survivor România

In articol:

În urmă cu doar câteva minute, Amna a postat o fotografie pe contul său de Instagram. Însă, ceea ce le-a atras atenția internauților a fost faptul că artista l-a filmat pe Lucian Barbu, colegul ei de la Survivor, în timp ce era cu ea în cameră.

Cei doi foști concurenți au vorbit despre plecarea din Republica Dominicană, iar mai în glumă, mai în serios, aceștia păreau că se simt bine împreună. Se pare că timpul petrecut împreună le-a prins extrem de bine.

Amna, surprinsă cu Lucian în camera de hotel! [Sursa foto: Instagram]

Amna, eliminată de la Survivor România

Cântăreața Amna a obținut cele mai puține voturi din partea publicului, acest lucru a însemnat plecarea ei din competiția Survivor România. Artista susține că și-a depășit limitele și a făcut tot posibilul ca să dea tot ce este mai bun. Însă, din păcate, drumul ei se oprește în acest loc, iar în doar câteva zile va ajunge în România.

„Mi-am depasit niste limite... Si am apucat sa stau cu mine... Seara nu ai TV, telefon, tot ce poti sa faci este sa comunici cu aproapele tau. Colegii mei au devenit prietenii mei. Le multumesc celor de acasa ca au inteles ca nu pot continua”,a spus Amna emotionata inainte de a parasi concursul.

Totodată, artista nu a fost singura care

a plecat din cadrul competiției. Și Lucian Barbu a părăsit emisiunea după ce s-a accidentat la genunchi.

„Imi va lipsi tot; si imi vor lipsi toti care faceau parte din echipa. Am plecat la drum cu gandul ca voi merge foarte departe(n.r. – in acest concurs). Viata este ceea ce se intampla in timp ce ne facem planuri... Ma doare sufletul mai mult decat ma doare genunchiul”,a spus Lucian vizibil marcat.