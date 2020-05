In articol:

Campioana Ana Maria Popescu (Branza) a scris pe Facebook prin ce a trecut, dupa aproape trei luni de izolare la domiciliu. Sportiva in varsta de 35 de ani si-a pastrat zambetul pe buze, chiar daca trece printr-o perioada mai dificila si va fi nevoita sa stea in pat cat timp va dura recuperarea post-chirurgicala.

"Ori la bal, ori la spital și cum balurile sunt suspendate pe durată nedeterminată, m-am mulțumit cu spitalul.

Uite așa s-a mai destrămat un mit, îmi și imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afără, că după 20 și de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operație. Ntz, nu mi-a ieșit. Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze și nu mi-a lăsat alternativă. Iar perioadă mai bună nici nu puteam găsi... practic, după 3 luni de stat în casă, trec la următorul nivel... X săptămâni de stat în pat, performanță pe toate planurile. Am zis!

Operația a decurs bine, am urmărit tot procesul pe monitor, fiindcă eram tare curioasă de cum arată genunchiul meu "live"... și am înțeles aproape nimic(zici că-i un acvariu, un fel de "Finding Nemo" doar că fără Nemo). Zâmbetul a rămas la purtător mulțumită oamenilor care au avut și au în continuare grijă de mine Iar de restul am dormit

P.S. era cât pe ce să ratez compotul, dat fiind faptul că vizitatorii/aparținătorii nu au voie să viziteze pacienții. Norocul meu cu doamnele astistente care m-au răsfățat cu un borcan întreg de compot.

P.S.S cu zâmbet înainte, oameni buni", a scris Ana Maria Branza pe pagina sa de Facebook.