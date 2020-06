Ana Maria Mocanu, din nou burlăciță! Primele declarații

In articol:

Ana Maria Mocanu era în culmea fericirii că își găsise dragstea, dar se pare că această fericire nu a durat prea mult timp. Fosta asistentă tv a vorbit în cadrul unei emisiuni despre despărțirea care s-a produs la scurt timp după ce credea că viața ei va fi mai frumoasă.

Ana Maria Mocanu spunea în urmă cu doar câteva săptămâni că are panuri serioase cu iubitul ei, însă se pare că pe parcurs, inevitabilul s-a produs.

”Am avut niște discuții și am ajuns la concluzia amândoi ca cel mai bine este să luam o pauză. Eu am pus punct relației. Am fost asumată, am fost fericită, a fost o relație foarte frumoasă cu multe amintiri frumoase doar ca pe parcurs noi doi fiind două caractere puternice, am avut așa parte de anumite discuții.... pentru mine pauză e tot despărțire”, a spus Ana Maria Mocanu în direct în cadrul unei emisiuni.

Fosta asistentă tv a ținut să precizeze că nu suferă după despărțirea de iubit, iar dovadă stă activitatea ei intensă pe rețelele de socializare.

Cum si-a intalnit Ana Mocanu noul iubit! Primele declaratii despre Rares: "E un..."

Ana Mocanu are un nou iubit, Rares. Primele declaratii despre el.

Ana Mocanu iubeste din nou, dupa experientele neplacute din trecut. Fosta asistenta de televiziune s-a cuplat de cateva luni cu Rares, un tanar care nu are legatura cu lumea showbiz-ului si care prefera sa stea departe de atentia jurnalistilor.

Ana Maria Mocanu a facut primele declaratii despre noul ei iubit. Desi amandoi sunt romani, s-au cunoscut in strainatate, la un eveniment la care au participat amandoi. Dupa ce in trecut s-a tot scris despre viata ei amoroasa si au ajuns sa fie facute publice detalii intime, acum prietena Loredanei Chivu spera sa fie lasata sa isi traiasca in liniste si pace povestea de dragoste.

