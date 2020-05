In articol:

Ana Mocanu iubeste din nou, dupa experientele neplacute din trecut. Fosta asistenta de televiziune s-a cuplat de cateva luni cu Rares, un tanar care nu are legatura cu lumea showbiz-ului si care prefera sa stea departe de atentia jurnalistilor.

Ana Maria Mocanu a facut primele declaratii despre noul ei iubit. Desi amandoi sunt romani, s-au cunoscut in strainatate, la un eveniment la care au participat amandoi. Dupa ce in trecut s-a tot scris despre viata ei amoroasa si au ajuns sa fie facute publice detalii intime, acum prietena Loredanei Chivu spera sa fie lasata sa isi traiasca in liniste si pace povestea de dragoste.

Cine e noul iubit al Anei Mocanu si unde l-a cunoscut

"Prea multe lucruri despre el nu vreau sa spun pentru ca nu face parte din lumea asta si el nu isi doreste sa fie foarte expus. Acum prefer sa fiu un pic mai rezervata pentru ca am avut ceva experiente neplacute in trecut", a spus Ana Maria Mocanu.

Bruneta a dezvaluit cum si unde l-a cunoscut pe noul ei iubit, Rares.

"Ne-am cunoscut la un eveniment în străinătate, dintr-o întâmplare frumoasă. Îmi place că e un tip atent, un tip sensibil, suntem apropiați de vârstă. Ne și înțelegem bine pentru că pregătim un proiect împreună și asta ne leagă un pic mai mult. Am călătorit împreună în vreo 3-4 locuri înainte de pandemie și a fost bine”, a declarat fosta asistenta TV si protagonista de reality-show.