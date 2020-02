Ana Morodan, una dintre cele mai cunoscute și excentrice prezente din mediul online, supranumită și „Contesa digitala”, a ajuns de urgență la spital. Se pare că, în urma unui accident nefericit, a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor.

„Mi-am pierdut eu puțin din volumul degetului, dar volumul genelor nu a fost niciodată mai amplu și mai satisfăcător. Sunt de neratat când dau constant din ele în timpul vizitei medicului”, a scris Ana Morodan în dpretul unei imagini în care apare cu mâna bandajată.

Alina Ceușan i-a lăsat câteva emoji-uri zâmbitoare, iar Ana Morodan a replicat imediat: „Fă, nu râde, că ieri aveam un sfert de deget în pungă”, semn că artista și-ar fi tăiat degetul. Ea nu a dat încă mai multe detalii despre ce i s-a întâmplat.

Ana Morodan vorbește pentru prima dată despre iubitul ei

Invitată în cadrul unei emisiuni, Ana Modoran a fost convinsă să vorbească despre iubitul ei cu care are o relație de șapte ani de zile. Contesa nu vorbește niciodată despre relația sa amoroasă și spune că se bucură mult că iubitul ei nu face parte din lumea internetului. Lui nu îi place să apară în lumea reflectoarelor, ceea ce o bucură foarte mult pe vedetă.

„Ce vrei, fă, să zic de iubit? N-auzi că nu vorbesc despre asta? Oamenii din jurul meu îl cunosc. Când am plecat în Asia mi-a zis o chestie foarte drăguță: m-a emoționat: cei curajoși merg înainte întotdeauna spre moarte, dar câteodată spre victorie. Și mi-a mai zis un singur lucru: eu tot aci îs, vino cu toți creierii acasă! (...)Eu sunt cu piticii aliați, nu mă ia flama faimei”, a povestit Contesa Morodan.

Vedeta a mai declarat că nici petrecerile mondene nu sunt pe placul iubitul ei, care este mai degrabă un om al cifrelor.

„A fost la prima petrecere și a ieșit foarte bine. De atunci mă întreabă dacă am nevoie să vină. 'Nu', 'No, bine, că nici eu nu aveam chef să vin'. Face managementul schimbării, se duce în corporații foarte mari, verifică pierderile și le remediază. Nu are nicio treabă cu lumea noastră. Mă bucur, pentru că învăț foarte multe lucruri de la el", a spus Ana Morodan.