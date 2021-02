Ana Morodan, destăinuiri de pe vremea când era elevă! Vedeta a fost exmatriculată din liceu: „Am fost prinsă în toaletă făcând...”

In articol:

Se pare că Ana Morodan, celebra influenceriță de pe Instagram, a fost dintotdeauna o fire rebelă și libertină.

Aceasta povestește că în adolescență, pe vremea când era încă la liceu, a încălcat de mai multe ori regulile unității de învățământ, iar când s-a umplut paharul vedeta a fost chiar exmatriculată. Pentru a putea fi primită înapoi, aceasta a trebuit să facă un gest incredibil!

Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute, iubite și urmărite personalități din mediul virtual din România, cu peste 400 de mii de urmăritori pe pagina de Instagram. Acolo își ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei atât pe plan personal, dar și pe plan profesional.

Ana Morodan, dezvăluiri din liceu: „S ă îmi mulțumească că am făcut asta în baie și nu în clasă”

Ana Morodan s-a deschis în fața fanilor și a început să povestească detalii neștiute despre vremea în care aceasta era o elevă de liceu.

A dezvăluit că a fost prinsă în baia unității de învățământ făcând un lucru pe care nu-l poate povesti la televizor, iar bunica ei a avut o reacție incredibilă!

„Am fost exmatriculată la liceu. Pentru că am fost prinsă în toaletă făcând un lucru pe care nu aveam voie să îl zic la TV, când eram singură. Și bunica mea i-a spus că în loc să îmi mulțumească că am făcut asta în baie și nu în clasă”, a povestit Ana Morodan.

Influencerița a fost exmpatriculată din liceu: „M -am luat foarte tare cu ea în gură”

Fosta concurentă de la Asia Express a

povestit că într-o zi s-a certat foarte tare cu profesoara ei de psihologie și a început să vorbească despre viața intimă a dascălului, iar din această cauză a fost exmatriculată. A trebuit să-și ceară scuze în fața întregii școli pentru a fi primită înapoi.

„M-am certat cu profa mea de psihologie și am avut la un moment dat o dezbatere într-o temă și m-am luat foarte tare cu ea în gură, dar ne-am contrazis foarte tare și i-am zis ceva de am depășit linia elev-profesor și am ajuns la linia elev-viața persoanlă a ei. Și atunci am fost exmatriculată. Am fost dusă în sala de concerte. Și a trebuit să îmi cer iertare în fața ei și a intregii școli ca să fiu acceptată”, a mai adăugat vedeta.