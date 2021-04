Ana Porgras a fost eliminată de la “Survivor România”. Kanal D, weekend de top, cu reality-ul urmărit de milioane de telespectatori

In articol:

Kanal D a fost prima opțiune a telespectatorilor, în weekend, când milioane de români au urmărit cu sufletul la gură reality-ul intens “Survivor România”; jocul de comunicare, de aseară, și cel de imunitate, de sâmbătă, au ținut în fața micilor ecrane, la Kanal D milioane de fani.

Duminică, 4 aprilie, Kanal D a fost lider absolut de audiență, cu “Survivor România”, devansând celelalte stații concurente, pe întreaga perioada de difuzare a reality-ului televizat (19:56 – 24:17). Ediția de duminică, cu miza uriașă pentru care s-au duelat Faimoșii și Războinicii, a fost urmărită, în medie, de peste 2 milioane (2.050.000) de fani din întreaga țară, în fiecare minut al difuzării. Kanal D a înregistrat, în intervalul orar menționat mai sus, 11,6% rating și 25,0% cota de piață, pe targetul Național, 9,6% rating și 21,8% cota de piață, pe targetul All Urban, și 8,7% rating și 23,9% cota de piață, pe targetul Comercial. Minutul de aur, atins la 22:25, 2.744.000 de telespectatori urmarau cu sufletul la gură confruntarea de infarct între Mellina și Elena Marin, Faimoasa restabilind egalitatea de 8 la 8.

Kanal D s-a menținut lider de piață absolut și cu ediția de sâmbătă a reality-ului “Survivor România”, o medie de peste 1.9 milioane (1.905.000) de telespectatori din întreaga țară urmăreau, în fiecare minut al difuzării, duelul între Faimoși și Războinici, în cel de-al doilea joc de imunitate al săptămânii.

Citeste si: Simona Hapciuc face declarații șocante după eliminarea Anei Porgras! Ce a putut spune despre Faimoasă și Zanni:" Aveau sentimente unul pentru celălalt"

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Kanal D a înregistrat 10,8% rating și 23,6% cota de piață, pe targetul Național, 8,7% rating și 20,3% cota de piață, pe targetul All Urban, și 8,0% rating și 23,2% cota de piață, pe targetul Comercial.

Minutul de maximă audiență, atins la 21:51, peste două milioane și jumătate (2.575.000) de fani urmăreau duelul dramatic între Jador și Sorin.

Publicul a decis aseară ca Ana Porgras să părăsească “Survivor România”

Jocul de comunicare și miza suplimentară – sacii de dormit-, puse la bătaie aseară, la “Survivor România” au fost câștigate de Faimoși, la ștafeta mixtă, cu scorul de 10 la 9, punctul victoriei fiind adus de Zanni și Ana Porgras, după o revenire spectaculoasa a echipei roșii.

Consiliul de eliminare de aseară i-a avut în prim plan pe nominalizații săptămânii spre a părăși competiția “Survivor România”: Sebastian, Ana Porgras, de la Faimoși, și Mellina și Marius, de la Războinici.

Albert a fost, din nou, preferatul publicului, acesta indicându-l spre eliminare pe Marius, iar din echipa Faimosilor, Jador s-a clasat pe primul loc în preferințele celor de acasă; faimosul a indicat-o pe Ana Porgras spre eliminare, cea care a întrunit și cele mai puține voturi din partea publicului, astfel fiind eliminată din competiție.

“ Nu mă așteptăm! Cumva am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut așa, o stare mai puțin bună. Sunt fericită, pe de-o parte, că mă duc acasă, mă duc la bine, dar pe de altă parte, sunt tristă, că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Dar se pare că acesta a fost drumul meu la <Survivor România>. Am învățat multe lucruri aici, știam să am răbdare, dar aici mi-a fost dusă la o limită extremă, am învățat să ascult, să accept alte caractere, am aflat cât de puterică sunt. Am văzut că am îndurat lucruri pe care nici nu îmi imaginăm că le pot îndura și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare ”, a spus Ana Porgras, în aplauzele tuturor.

Zannidache a fost dărâmat de această eliminare, Faimosul nu a reușit să își stăpânească emoțiile și a izbucnit în hohote de plâns, după plecarea Anei Porgras.