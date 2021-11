Ana Porgras, dezvăluiri inedite despre bărbatul care o face să zâmbească: ”Sunt fericită, sunt împlinită”. Campioana gimnasticii românești a dat din casă

In articol:

Ana Porgras este în culmea fericirii de când a cunoscut dragostea adevărată. Campioana gimnasticii românești a făcut dezvăluiri inedite în podcastul ”Roxana te dezbracă de secrete”, găzduit de Roxana Nemeș. Fosta sportivă a României a vorbit despre viața ei sentimentală, așa cum nu a mai făcut-o niciodată.

Ana încearcă să-și țină povestea de iubire departe de ochii curioșilor, însă Roxanei i-a povestit câte ceva despre bărbatul alături de care se simte cea mai împlinită.

Plină de emoții, dar și de fericire, Ana Porgras a dezvăluit că în viața ei a intrat un nou bărbat, alături de care îi este cel mai bine. Bruneta susține că aceasta este dragoste adevărată, pe care a cunoscut-o după câteva dezamăgiri în iubire. Chiar vedeta a povestit un episod, care a avut loc de Revelion, dar care a făcut-o să vadă iubirea cu alți ochi. Mai multe puteți vedea, miercuri, de la ora 18:00, în podcastul ”Roxana te dezbracă de secrete”, pe canalul de YouTube, WOWnews.

Ana Porgras a dat din casă: ”Sunt împlinită”

Ana Porgras: Cred că așa a fost să fie, habar n-am, nu știu de ce s-au întâmplat lucrurile așa. În data de 31 decembrie, eu mi-am luat bagajul și am plecat. În ziua de Revelion, când toată lumea trebuia măcar să aștept, să treaca Revelionul, nu? Am zis: deci eu nu mai rămân cinci minute aici. Cinci minute, îmi iau bagajul și am plecat.

Roxana Nemeș: Ai cunoscut dragostea matură?

Ana Porgras: Da, da.

Roxana: Atât am vrut să aud. Și cum stă Ana Porgras acum cu dragostea?

Ana Porgras: Sunt fericită, sunt împlinită..

Roxana Nemeș: Ești ca o floricică. Dar temperataaa! Ți-ai găsit nașul, da?

Ana Porgras: Da.

Roxana Nemeș: M-ai făcut curioasă! Abia aștept să-l cunoaștem.