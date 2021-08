Ana Porgras îl desființează pe Zanni, după ce faimosul a declarat că a vrut să se afirme pe spatele lui. "În țara aceasta se promovează doar oameni care au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat"

Ana Porgras și Zanni [Sursa foto: Instagram] 18:49, aug 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Ana Porgras și Zanni au avut o legătură puternică de-a lungul competiției, însă au decis să nu își mai vorbească, după ce câștigătorul Survivor a văzut în telefonul sportivei mesaje care îl vizau.

Mai mult, după cearta pe care au avut-o, faimosul a lansat o serie de acuzații la adresa brunetei, cum că s-a apropiat de el doar pentru faimă.

Ana Porgras, replică acidă pentru Zanni

Sătulă să audă toate acuzațiile la adresa ei, Ana Porgras a postat un mesaj tranșant pe contul personal de Instagram, în care ține să precizeze că nu a dorit să-și creeze un renume pe spatele nimănui, pentru că îl avea deja de dinainte, prin prisma muncii pe care a depus-o în întreaga carieră.

Mai mult, sportiva a subliniat că tot ce a obținut până în momentul de față i se datorează exclusiv, chiar dacă a fost puternic susținută din spate de antrenori și de apropiați: "Cel mai important moment, în cariera unui sportiv, este momentul în care el urcă pe prima treaptă a podiumului și i se cântă imnul țării sale, în cazul meu al României. Orice s-ar întâmpla, nu are cum nimeni, niciodată să îi răpească acest merit! Vreau să vă spun doar atât, cu toate că în spatele meu, în perioada în care făceam gimnastică, au stat oameni care m-au antrenat (mentorii mei), mi-au ascultat frustrările, m-au susținut psihic (familia mea) în momentele în care simțeam că nu mai pot, atunci când urci pe un aparat şi îți începi execuția: ești SINGUR!

Singur reuşeşti, sau nu, să devii un campion, iar ajutorul celorlalți este inutil în acel moment! Țin să vă spun (pentru cei ce ați uitat) că principala mea calitate, pentru care am fost chemată la emisiunea Survivor, a fost aceea de a fi o fostă campioană mondială. “Survivor” a fost doar un proiect la care am acceptat să particip, nu am avut scopul de a mă promova în vreun fel, prin intermediul acestei emisiuni." , a scris gimnasta pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea, dintr-o competiție sportivă.

"În țara aceasta se promovează doar oameni care au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat"

Ana Porgras a fost foarte deranjată de declarațiile lui Zanni, în care preciza că tânăra și-a dorit întotdeauna faimă și a rămas lângă el o perioadă doar pentru a deveni vedetă.

Frumoasa brunetă a izbucnit și l-a atacat dur pe fostul ei coleg de competiție, spunând că nu ar trebui promovați oamenii care au apărut de două ori la televizor și nu au făcut nimic notabil în viața lor, dar care se cred exemple de urmat: "Un ultim lucru: haideți să vorbim despre ce am făcut noi în viață, nu despre ce fac alții, să ne uităm în grădina noastră și abia apoi să aruncăm cu pietre! Poate mulți dintre voi susțineți că nu ați auzit niciodată de campionii României, dar oare de ce? Pentru că în țara aceasta, se promovează doar oameni care nu au făcut nimic notabil în viețile lor, au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat!", a încheiat Ana Porgras, în mesajul postat pe rețeaua de socializare.