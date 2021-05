Ana Porgras, mesaj pentru Sindy după ce a părăsit Survivor România 2021: „Le rupea în două pe Faimoase”

In articol:

Sindy a părăsit seara trecută competiția Survivor România, după ce a strâns cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Războinica și-a luat rămas bun de la colegii ei, după multe jocuri în care a dovedit că în ea triește un spirit de supravețuitoare. Printre persoanele care au reacționat după plecarea lui Sindy din competiție se numără și Ana Porgras.

Faimoasa a avut numai cuvinte de laudă la adresa Războinicei, pe care o consideră mult mai puternică decât actualele fete din echipa roșie.

„Sindy a ieșit din competiție. Mie, sincer, îmi pare rău de ea. Eu cât am fost în competiție și am concurat cu ea a fost WOW pentru mine. Era super forță pe traseu și chiar alerga pe traseu. Dacă mai avea timp să se refacă, era chiar WOW, le rupea în două pe Faimoase. Mie îmi pare rău de treaba asta, dar ăsta e adevărul”, a declarat Ana Porgras, pe pagina sa de Instagram.

Sindy a părăsit Survivor România 2021

Sindy, prima reacție după ce a aflat că părăsește Survivor România

A fost un consiliu plin de emoție pentru Războinicii. Echipa albastră și-a luat rămas bun de la Sindy, după ce a avut cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Ea a mărturisit că a avut o presimțire că va părăsi competiția.

„Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung până aici, mi-am dorit mult să ajung la această competiție.

O să plec cu capul sus. Nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu am nicio problemă. Câștigătorul să fie unul din echipa mea și le urez baftă tuturor. Mi-a plăcut, a fost frumos. Mă duc acasă la ai mei, oricum mă așteaptă. Am primit acel video și au spus că mă așteaptă, au avut și ei o presimțire, pentru că telepatia noastră e foarte puternică.

Nimic nu e mai important decât familia pentru mine, mă gândeam că pot să stau mai mult timp departe de familia mea.. Chiar înainte să vin le-am spus părinților că m-aș muta într-un loc exotic, dar aici am realizat că nu a m-aș muta nici măcar din oraș, să nu-i pot îmbrățișa, să vorbim doar la telefon e nimic. O să apreciez totul mult mai mult când ajung acasă”, a spus Sindy de la Survivor România.