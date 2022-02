Anamaria Prodan a dat, din nou, lovitura în lumea afacerilor! Impresara i-a lăsat pe toți mască: ”Fericită și foarte mândră”

In articol:

Anamaria Prodan este o femeie de succes, nu doar în viața de zi cu zi, ci și în lumea afacerilor! Sexy-impresara a dat lovitura, din nou, vestea fiind dată chiar de ea, în mediul online. Anamaria Prodan i-a lăsat pe toți mască, după ce a anunțat în ce afacere a investit.

Din imaginile postate de vedetă reiese că este vorba de o fermă de animale, investiție de care impresara se anunță a fi mândră și fericită.

Citeste si: Anamaria Prodan, gest controversat! A apărut alături de el și a lansat un atac dur: „Bărbat de nimic, femeie ieftină!” E clar ce se întâmplă

”Fericită și mândră”, a scris Anamaria Prodan. ” O nouă investiție. Viitorul”, a adăugat vedeta. Aceasta a primit mesaje numai de bine și felicitări din partea celor apropiați ei, printre care Adrian Pescariu sau Tavi Clonda.

Anamaria Prodan a vândut tot ce avea în Dubai

Vedeta are foarte multe afaceri, pentru care face orice să meargă bine. Anamaria Prodan muncește de când se știe, chiar dacă provine dintr-o familie cu posibilități financiare.

Pe lângă munca pe care o depune, aceasta are și câștiguri bune, din care-și permite să meargă oriunde sau să-și cumpere orice-i poftește sufletul: de la haine, accesorii, până la diferite proprietăți. Impresara anunța, acum puțin timp, faptul că a vândut tot ce avea în Dubai. Pe de altă parte, Anamaria Prodan recunoaște că are multe afaceri și în Dubai, acolo unde merge foarte des.

Citeste si: Vedetele au acceptat provocarea WOWbiz.ro și ne-au arătat ce au în geantă. Care sunt obiectele care le aduc mereu noroc?

”Copilul meu nu mai vrea să vină în Dubai, pentru că aici are amintiri urâte, aici s-a terminat copilăria lui, a intrat în întuneric. A trebuit să îl mut la Școala Americană, în București, nu a mai vrut să facă școala aici. Dubai este o dragoste a vieții mele, am aici afacerile, parteneri de afaceri, întotdeauna am să vin, o să stau la hotel, iar apoi mă întorc acasă”, spunea Anamaria Prodan, pentru Fanatik.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Distribuie pe: