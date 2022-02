Vedetele au acceptat provocarea WOWbiz.ro și ne-au arătat ce au în geantă. Care sunt obiectele care le aduc mereu noroc?

In articol:

Celebritățile au resurse pentru aproape orice situație neprevăzută în gențile lor.

Amna despre talismanul norocos: „Îmi dă o energie bună.”

În afară de obiectele uzuale care le ajută să își facă rutina de zi cu zi, acestea iau și ceva care le poartă noroc, ca să meargă totul ca la carte.

Amna ia mereu cu ea o sticluță cu mir [Sursa foto: Facebook]

Cântăreața vrea să aibă mereu planul pus la punct, așa că geanta trebuie să fie și ea pe măsură. Clasica gustare, pentru când ziua se desfășoară în viteză, e nelipsită, dar cu totul altceva îi dă Amnei energia de care are nevoie.

„Am întotdeauna mir în geantă. Sunt foarte credincioasă și îmi poartă noroc. Îmi dă o energie bună”, a declarat Amna în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua: „Vreau să o știu aproape când pornesc la drum.”

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Facebook]

Carme de la Sălciua se laudă cu faptul că geanta unei femei nu duce lipsă de nimic. Mai mult decât orice, aceasta își dorește să plece la drum lung cu sufletul împăcat.

„Am cu mine o carte de rugăciuni și vreau să o știu aproape când pornesc la drum.

(...) Din geantă nu lipsește niciodată nici parfumul meu preferat de la Kilian”, le-a mărturisit Carmen de la Sălciua jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Anamaria Prodan are „arsenal” de impresar

Broscuța norocoasă a Anamariei Prodan [Sursa foto: TikTok]

Anamaria Prodan are geanta pregătită mereu pentru o întâlnire de afaceri.

Agenda, pixul și cărțile de vizită sunt de bază, dulciurile sunt și ele nelipsite, la fel cum este și talismanul norocos, pe care impresara îl are inclusiv tatuat.

„Cărți de vizită, baterie externă, ciocolată, parfum(...) o ciocolată mai mică, bombonele(...) și broasca, care mie îmi aduce noroc”, a spus Anamaria Prodan într-un interviu pentru viva.ro.

Kendall Jenner: „Îmi aduce energia dragostei.”

Kendall Jenner are tot timpul în geantă un cristal din selenit [Sursa foto: Facebook]

Fotomodelul are o colecție cel puțin neobișnuită de obiecte în poșetă. Vedeta este piatra norocoasă care, spune ea, ține răul la distanță.

„Camera mea. Obișnuiam să o am foarte des cu mine.(...) Am aceste pliculețe cu Vitamina C. Îmi place să le iau în fiecare zi.(...) Cristalul meu din selenit. Acesta este în formă de inimă. Mă protejează de energii negative și îmi aduce energia dragostei”, le-a spus Kendall Jenner celor de la Vogue Germany.

