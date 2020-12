Anamaria Prodan a dezvoltat o formă severă a coronavirusului: ”Într-o fracțiune de secundă totul se poate agrava și nu poți să respiri”

Anamaria Prodan a dezvoltat o formă severă a coronavirusului. Impresara se simte mai bine în prezent.

Anamaria Prodan a dezvoltat o formă severă a virusului SARS-COV-2. Cu toate acestea, soția lui Laurențiu Reghecampf a preferat să rămână acasă, fiind internată în spital doar o zi.

In articol:

Anamaria Prodan a dezvoltat o formă severă de coronavirus[Sursa foto: Instagram]

În prezent, Anamaria Prodan are o stare de sănătate mai bună, iar testul pentru COVID a ieșit negativ.GigiBecali a fost cel care i-a recomandat câțiva medici, impresarei.

Citeste si: Anamaria Prodan, infectată cu COVID-19, primele declarații după ce a ajuns de urgență la spital: „Nu mai aveam aer”

Citeste si: Gigi Becali, în alertă! Cel mai mare duşman din viaţa lui loveşte din nou. E oficial acum - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

”Am trecut și hopul acesta. Am făcut perfuzii cu vitamine acasă. Am urmat tratamentul pe care l-au prescris medicii lui Gigi Becali. Încă tușesc, dar am depășit momentul. Au fost momente ciudate. Nu am fost la spital și nu am chemat salvarea. Nu m-am simțit bine. Au fost momente cumplite. M-au durut oasele, am avut o formă mai severă față de alți prieteni. Am stat acasă, încep să îmi recapăt și vocea, am scăpat. Am făcut analize, nu am absolut nimic”, a dezvăluit Anamaria Prodan, relatează jurnaliștii de la România TV.

Anamaria Prodan a dezvoltat o formă severă de coronavirus[Sursa foto: Instagram]

”Într-o fracțiune de secundă totul se poate agrava și nu poți să respiri”

Impresara recunoaște că i-a fost teamă ca lucrurile să nu se agraveze, fiind conștientă că virusul poate deveni mai agresiv.

Citeste si: Anamaria Prodan Reghecampf, impresionată până la lacrimi de gestul lui Gigi Becali: ”E un om extraordinar”

“Oricât te păzești nu ai cum să controlezi. Cine nu crede în acest virus nu știe despre ce vorbește. Trebuie cumva să ne păzim. Cred că absolut tot mapamondul va avea acest virus, dar mă gândesc că dacă nu avem probleme de sănătate foarte mari nu ar trebui să îți fie teamă. Mi-a fost teamă mai ales când auzeam din toate părțile că într-o fracțiune de secundă totul se poate agrava și că nu poți să respiri”, a mai spus soția lui Laurențiu Reghecampf, potrivit sursei citate.