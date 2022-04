Anamaria Prodan a făcut publice mai multe mesaje dintre ea și Reghe! I-a scris imediat după proces. Nimeni nu a observat ce s-a întâmplat între ei la tribunal: „O să se întoarcă la noi”

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț, iar discuțiile și declarațiile dintre ei țin primele pagini ale tabloidelor. Totul a început la scurt timp după ce și-au jurat din nou iubire veșnică în fața lui Dumnezeu cu ocazia aniversării de 15 ani de relație.

La scurt timp, însă, totul a luat o întorsătură la care nimeni nu se aștepta.

De-a lungul acestor luni, vedeta de televiziune a avut mai multe declarații tăioase la adresa antrenorului de fotbal și a dezvăluit detalii care i-au lăsat pe toți mască. În urmă cu puțin timp, însă, în podcastul lui Damian Drăghici, Anamaria Prodan a făcut publice câteva mesaje dintre ea și Reghe. Iată ce și-au spus!

Anamaria Prodan: „O să se întoarcă la noi, pentru că ne iubește de leșină”

În ciuda a tot ce se întâmplă acum între cei doi, sexy-impresara este convinsă că Reghe se va întoarce la ea și la copii. Ba mai mult, atunci când cei doi s-au revăzut la tribunal, au început să vorbească, însă nu în văzul lumii, ci prin mesaje.

Anamaria Prodan a făcut publice mesajele pe care i le-a trimis soțului ei și a dezvăluit și care a fost reacția lui atunci când le-a citit.

„Încă mai am cumva o răutate așa, care e omenească. Dacă eram perfectă, eram Dumnezeu, dar pe urmă îmi dau sema și să știi că îi scriu înapoi: <<Tati, orice ai fi făcut, încearcă să te îndrepți, încearcă să găsești drumul bun pe care tu îl meriți, că tu ești un om bun în esență>>.

E o frustrare foarte mare, pentru că am construit ceva uriaș împreună și a dărâmat singur singurel totul. Astăzi, de exemplu, i-am trimis un mail, că vorbim numai pe mail, nu mai are voie să vorbească cu familia. Când am văzut pe ziar poza cu mine si trei copii de mână și el cu toată presa în jurul lui, i-am scris: <<Uită-te ce ai făcut tu din familia asta>>.

O să cadă pe capul nostru, pentru că o să se întoarcă la noi, pentru că ne iubește de leșină. Când m-a văzut la tribunal, nu putea să se uite la mine. L-am luat eu mai tare și apoi ne-a bufnit râsul pe amândoi. Doi oameni care se urăsc nu râd unul cu celălalt. Pentru că nu puteam să vorbim în sala de judecată, îi scriam: <<Să nu uiți niciodată că te iubim enorm>>. Îi trimiteam, el se uita și râdea. Cred că trebuie să se termine frumos, oricum ar fi”, a dezvăluit Anamaria Prodan