Anamaria Prodan a recunoscut că există un bărbat în viața ei: „Avem o legătură foarte frumoasă.” L-a rugat pe Reghe să grăbească divorțul

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ținut primele pagini ale tabloidelor după ce s-a aflat că urmează să divorțeze. Chiar dacă nu s-a despărțit și în acte, antrenorul de fotbal și-a refăcut deja viața și este pe care să-și întemeieze o nouă familie cu actuala iubită.

Toată lumea este cu ochii pe sexy-impresara, care a decis să se mute în Dubai și să stea cât mai la distanță de tot ce se întâmplă în România. Totuși, lucrurile par să se așeze pentru aceasta, iar în viața ei se pare că este deja cineva.

În emisiunea „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube theXclusive, Anamaria Prodan a decis să nu se mai ascundă și să spună tot adevărul despre bărbatul care i-a captat toată atenția!

Anamaria Prodan îi va dezvălui identitatea iubitului după divorțul de Laurențiu Reghecampf: „A înțeles și îmi resprectă decizia”

Vedeta a fost toată numai un zîmbet după ce Adiță a întrebat-o dacă la momentul actual există un bărbat în viața ei care îi face zilele mai frumoase. Anamaria Prodan a dat răspunsul pe care îl aștepta toată lumea. Totuși, se pare că relația dintre ea și bărbatul care i-a captat atenția nu este încă una oficială, ci aceasta așteaptă să se pronunțe divorțul de Laurențiu Reghecampf, pentru

a se putea afișa cu noul iubit.

„Iubit oficial, ca să spun că sunt cuplată, nu! Sunt bărbați care-mi plac. Este un bărbat care-mi place în mod deosebit. mie îmi place puterea la un bărbat. Puterea la modul.... nu m-a interesat niciodată ca bărbatul meu să aibă bani. Am avut eu intodeauna și am considerat că ce e al meu e al tuturor. Mie îmi plac bărbații foarte demni și mereu am spus că vreau ca atunci când intru cu bărbatul meu undeva toată lumea să facă liniște și să zică „Wow, a venit Prodanca cu bărbatul ei”.

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Domnul despre care vorbesc nu este român. Eu am niște principii old fashion, eu până nu divorțez nu o să mă afișez niciodată cu cineva sau să spun vezi că-s gravidă cu nu știu care, vezi că m-am ascuns prin casă cu nu știu care, vezi că m-a prins lumea prin păduri cu bărbați. Asta tot de demnitate și de coloană vertebrală ține. Da, îmi place foarte tare cineva și avem o legătură foarte frumoasă. A înțeles și respectă decizia mea de a aștepta până se termină divorțul.

L-am rugat pe Laurențiu să divorțăm la notar de vreo 5-6 ori, iar în ultima perioadă nu dorește”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

„ Eu mi-am ales bărbații în viață, niciodată nu m-a ales un bărbat”

Citeste si: „Îmi place foarte tare cineva”! Are sau nu Anamaria Prodan un nou iubit?! Impresara, dezvăluiri neașteptate în plin proces de divorț

În ciuda greutăților prin care a trecut în ultimul an, Anamaria Prodan spune că este timpul să-și trăiască viața exact așa cum trebuie și cum își dorește. Mai mult, aceasta a avut un sfat și pentru toate doamnele și domnișoarele pe care le-a îndemnat să-și aleagă ele bărbații și nicidecum invers.

Citeste si: Anamaria Prodan, dată de gol pe filmare! S-a uitat în telefonul impresarei și a rămas surprins să vadă cu cine vorbea: ”Există un bărbat în viața ei”

„Acum trebuie să trăiesc eu, am 50 de ani, mai am probabil 20. Sa știi că îmi place cum arăt. În general, după furtunile alea mari vin momentel frumoase.(...) Eu mi-am ales bărbații în viață, niciodată nu m-a ales un bărbat. Consider că atunci când te alege un bărbat e greșit. Tu trebuie să alegi”, a mai spus sexy-impresara.