Anamaria Prodan îi închide gura lui Gheorghe Turda, după ce a auzit ce a spus despre mama ei! Nu s-a putut abține: „El trebuie să știe doar atât”

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu s-a lăsat fără declarații care mai de care mai tăioase, în special în ceea ce privește averea. Antrenorul Craiovei a susținut că mama sexy-impresarei nu avea o avere atât de mare precum susține fiica ei, iar afirmațiile acestea au fost susținute inclusiv de Gheorghe Turda, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară și un apropiat al Ionelei Prodan.

În urmă cu câteva zile, artistul a făcut o declarație în spațiul public, în care a susținut că răposata lui colegă de breaslă nu ar fi avut cum să strângă un milion de euro doar din muzică populară.

Ionela Prodan

„Să fim serioși, am fost în primele mele turnee cu Ionela, atât în Mexic, în 1975, cât și în America. Nu aveam spectacole pentru publicul american, pentru diaspora, ci doar în restaurante. Nu avea cum să câștige atâția bani din muzică, poate a câștigat și din alte afaceri, aici nu știu. Nu ai cum să faci un milion de euro din muzica populară, nici maneliștii nu au cum să strângă atâția bani. Eu am fost mereu alături de Ionela, mi-a fost tare dragă, ne-am ajutat în momentele grele. Iar la înmormântarea soțul ei, tatăl Anei, eu am cântat o rugăciune de pomenire”, a declarat Gheorghe Turda.

Cuvintele sale au ajuns și la urechile Anamariei Prodan, care în urmă cu puțin timp i-a și dat dreptul la replică. Iată ce spune blondina despre averea pe care i-a lăsat-o mama sa.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură video ]

Anamaria Prodan îi dă replica lui Gheorghe Turda: „ Ionela Prodan a fost o legendă”

După ce a susținut că mama ei nu avea cum să strângă o asemenea sumă colosală din muzică, sexy-impresara îl „luminează” pe Gheorghe Turda.

Fiica Ionelei Prodan spune că cea care i-a dat viață nu era doar artistă, ci și femeie de afaceri, una foarte bună chiar.

„Domnul Turda este un artist foarte bun, numai că Ionela Prodan a fost o legendă, iar personalitatea ei a copleșit pe toată lumea. Ionela Prodan a fost artist și femeie de afaceri. Dacă Domnul Turda socotește cât a putut să câștige mama mea în viața ei… nu mai are timp de altceva, căci îi trebuiesc prea mulți ani să socotească. Si să adune. El trebuie să știe doar atât: Ionela Prodan a fost unică și va dăinui peste secole. Atât. În rest îi urez sănătate și să cânte ani, să strângă mulți bani și să ia exemplu de la mama mea", a declarat Anamaria Prodan pentru Click.