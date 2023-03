Anamaria Prodan, apărată de fiica ei, Sarah Dumitrescu, după ruptura cu Gigi Becali! ”Au durut atacurile. Cunoşti o persoană de atât de mult timp şi stai la ea în casă, o vizitezi... Eram ca o familie”

In articol:

Certurile publice dintre Anamaria Prodan și Gigi Becali au avut urmări și nu doar în plan profesional. Odinioară prieteni de familie, acum în părți diferite ale baricadei, latifindiarul și impresara și-au aruncat cuvinte dure, care, cu greu, sunt ”digerate” de cei apropiați lor. De pildă, Sarah Dumitrescu, fata cea mică a Anei, a povestit că săgețile patronului de la FCSB la adresa mamei sale o afectează.

Anamaria Prodan și Gigi Becali s-au certat din cauza transferului lui Dennsi Man la Parma! ”De disperare, ca o femeie să nu facă un asemenea transfer...”

Toată lumea sportului știe că Gigi Becali și Anamaria Prodan și-ar fi întrerupt colaborarea în urmă cu doi ani, în ianuarie, cu ocazia transferului mijlocașului Dennis Man la Parma. Fotbalistul a rupt la acea vreme contractul de reprezentare cu Anamaria și a ales firma fraților Becali, cei care au intermediat trecerea sa la echipa italiană.

Cum era firesc, Anamaria Prodan i-a reproșat lui Gigi Becali faptul că a fost scoasă din schemă și l-a dat în judecată pe fotbalist.

”Am tăcut, am zis că dacă Gigi Becali e fericit că l-a băgat pe Giovanni, e ok. I-a dat mandat oficial să negocieze, nu m-a deranjat. Acest transfer mi se datorează 100%. Am să prezint fiecare mesaj și mail oficial în ultimele 6 luni pe care eu le-am avut cu Parma. E toată corespondența, zoom-uri făcute între noi, discuțiile mele cu Man, cu tatăl lui. Am totul scris, nu sunt o nebună să spun că am făcut cel mai mare transfer. Patronul Stelei (n.r- FCSB) a primit ofertă oficială de la mine. De disperare, ca o femeie să nu facă un asemenea transfer... cu Stanciu nu a avut ce face Giovanni Becali, controlul era deplin, la Anderlecht eram ca la noi acasă", a declarat, la vremea respectivă, Anamaria Prodan, la Pro X.

Anamaria Prodan și fiica sa, Sarah Dumitrescu [Sursa foto: Instagram ]

Gigi Becali, atac dur la Anamaria Prodan! ”Nu mai discut în viața mea cu femei. Femeia e frumoasă acolo, manechin”

De partea cealaltă, Gigi Becali a fost destul de dur și, în stilul său, a vorbit despre relația profesională cu Anamaria Prodan.

”Nu mai vorbesc în viața mea cu Ana, nici n-o să mai vorbesc în viața mea. Nu mai discut în viața mea cu femei. Eu am primit oferta de la Ana, na, că trebuie să-i pronunț și numele acum, dar n-o voi mai face.

Îți dau cuvântul că nu mai vorbesc în viața mea cu Anamaria, îi dau bună ziua, dar nu mai discut cu femei, care e problema? Problema a fost că ea, când mi-a trimis mie ofertă de 10.000.000 de euro, cu o oră înainte vorbisem cu patronul Parmei și mi-a făcut ofertă de 13.000.000 plus 2.000.000 bonusuri, iar ea făcea ofertă de 10.000.000 plătibili în patru ani?

Tu îți dai seama că eu vorbeam? Ce să zic atunci? Nu mă interesează de ea. Eu am greșit. Eu nu mai lucrez cu femei. Femeia e frumoasă acolo, manechin”, a conchis patronul lui FCSB la ProX.

Gigi Becali [Sursa foto: Profimedia]

Sarah Dumitrescu a vorbit despre Gigi Becali. ”E greu să nu facă parte şi din viaţa noastră. Pe stradă, oriunde, mereu ţi se va atrage atenţia de ceea ce se întâmplă”

La doi ani de la ruptura colaborării dintre Anamaria Prodan și Gigi Becali, fiica ei, Sarah, s-a arătat afectată de cuvintele latifundiarului din Pipera.

„Da, au durut atacurile lui Gigi Becali. Cunoşti o persoană de atât de mult timp şi stai la ea în casă, o vizitezi de atâtea ori... Eram ca o familie. E greu să vezi că nu mai e aşa şi că sunt atacuri unul contra celuilalt.

Mereu am încercat să îi las pe ei şi să îmi văd de treaba mea şi de cariera mea. Dar e greu când vezi aşa ceva la televizor”, a spus Sarah Dumitrescu pentru as.ro

Sarah a mai vorbit și despre felul în care a încercat să stea departe de scandalurile iscate în media, însă nu a putit. ”Noi, copiii, am încercat să nu lăsăm să ne afecteze. E situaţia lor. Ei sunt adulţii, ei trebuie să îşi regleze ce vor între ei. Dar e greu să nu facă parte şi din viaţa noastră. Pe stradă, oriunde, mereu ţi se va atrage atenţia de ceea ce se întâmplă. Dar încerc să trec cu vederea”, a conchis fata cea mică a impresarei pentru sursa citată.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram ]