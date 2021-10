Anamaria Prodan, asaltată cu mesaje de apropiații presupusei amante a lui Reghe: “Am început să primesc zeci de poze, povestiri”! Impresara a făcut publice mai multe imagini cu cea despre care se spune că e gravidă cu Laurențiu Reghecampf!

In articol:

Anamaria Prodan este cea care a făcut publice imagini nemaivăzute cu presupusa parteneră a lui Laurențiu Reghecampf! După ce în mediul online au circulat tot felul de speculații despre cea numită ”amanta lui Reghe”, iată că cea care face lumină în acest caz este chiar soția antrenorului de fotbal.

Anamaria Prodan n-a stat mult pe gânduri și a făcut o întreagă postare pe Instagram, legată de femeia cu care ar fi soțul ei, așa cum spun gurile rele.

Sexy-impresara a primit mai multe mesaje în privat, despre presupusa amantă a lui Reghecampf, pe care le-a făcut publice odată cu câteva imagini, pe care nu le știa nimeni.

” Ce noroc mare aveți cu mine dragi jurnaliști 🤣Va chinuiți de atâta vreme sa găsiți “ diva care seamănă cu mine “🤣si e amanta sotului meu! La sex si puțin de sub glezna in jos:)))! Va tot întrebam dacă aveți dovezi:) dacă știți cine este! Tocmai ce am început sa primesc zeci de poze, povestiri, cimilituri 🤣🤣🤣! Deci duduia aceasta care pretinde ca este iubita lui REGHE, si pe care voi nu știți de unde sa o luați, știți ca e gura de aur! Ok !dar cine este sau de unde este cum si ce face… știți?ia sa verificăm puțin! Lecție de jurnalism!

1.Pozele prezentate sunt multe cu persoane care nu au legătura cu subiectul nostru 🤣

2. Afacerista Caciuc? Mama mea 🤣🤣🤣un jurnalist se documentează înainte sa scrie prostii nu? Ce afacere de milioane? De mâine avem serial. Cu tot ce primesc despre fiecare presupusa amanta gravida

3.ce promovam noi sau pe cine? Numai non valori?

4.ați Vb cu Rotaru daca vrea sa fie nas de cununie? Pai Rotaru nu se mai respecta?! Familia Rotaru promovează ideea de familie !Nu cununa presupuse amante cu antrenorii de la echipa!

5.THIESS face Glume si trimite mesaje celor din presa( văzute de mine) arunca oase in aer ca la dresaj de câini si mulți sar sa le prindă din zbor !🤣🤣🤣of sunt prea fine glumele lui Adrian🤣!Nu v am declarat ca botezam amândoi? Pt Soare orice 🤣De mâine va ajut eu dragilor ca prea va chinuiți:) doar am fost colegi de breasla! Ca de obicei si acolo am excelat 😎!”, este mesajul postat de Anamaria Prodan, pe contul ei de Instagram.

Corina, presupusa amantă a lui Reghe [Sursa foto: Instagram]

Mesajul primit de Anamaria Prodan din partea unei apropiate a presupusei amante a lui Reghe

Anamaria Prodan a făcut public mesajul pe care l-a primit din partea unei femei, care a cunoscut-o pe Corina, presupusa iubită a lui Reghecampf. Ei bine, impresara a publicat imediat fotografiile și mesajul primit din partea respectivei, care-i spune că o cunoaște pe Corina din 2015.

”Dragă Ana, te respect și ești un model pentru mine. Viața a făcut în așa fel încât să ajung prin Dubai, să nu-mi ascult părinții și să intru prin lumea aceasta a ”escortelor”, o știu din 2015 pe asta. Asta a ajuns pe prima pagină în ziare și sunt șocată. De mică visa celebritate(...) Periculoasă tare l-a urmărit pe Reghe și l-a atacat făcând pe sfânta când tu erai în România. Râdea de el că l-a împachetat, că i-a mâncat cașcavalul. Femeia e profi pe meserie. L-a zăpăcit pe al tău! Și ai grijă că tuturor le-a făcut faza cu copilul. Că are copil. Nu i-a mers cu niciunul”, este o parte din mesajul primit de Anamaria Prodan, din partea unei apropiate a presupusei amante a lui Reghe.

Corina, presupusa amantă a lui Reghe [Sursa foto: Instagram]

De ce a făcut Anamaria Prodan pozele publice

Impresara și-a motivat și gestul total neașteptat, făcut în mediul online. Anamaria spune că a recurs la aceste dezvăluiri, pentru ca soțul ei să nu poată să decadă, ori să fie huiduit pe stadioane.

” De ce facem asta? Pt ca soțul meu Reghecampf cum am spus mereu nu poate sa decada sa si facă de ras familia si sa fie huiduit pe stadioane! Căci EL REGHE E SOARELE SI PROMOTORUL FAMILIEI! “Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu” spune SOARELE NOSTRU! DECI AMANTE GRAVIDE IN 3 luni ,6,2,9 nu au cum sa existe nu? DACĂ SOȚUL MEU PROMOVEAZĂ FAMILIA SI O RESPECTA SI ESTE SFANTA ATUNCI ÎMPREUNA TREBUIE SA VEDEM SI SA GĂSIM VIERMIȘORII CARE STRICA MĂRUL CEL FRUMOS SI SĂNĂTOS ❤️❤️❤️”, a mai spus Anamaria Prodan.

Corina, presupusa amantă a lui Reghe [Sursa foto: Instagram]