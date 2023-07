Anamaria Prodan, atac fără precedent la adresa bărbatului ”slab!” : ”Încearcă mereu să iasă în evidență cu lucruri meschine”! La cine s-a referit mai exact impresara?

In articol:

Anamaria Prodan a fost considerate întotdeauna o femeie puternică, lucru pe care și ea l-a conștientizat întotdeauna. Poate tocmai de aceea, nu s-a ferit să ascundă niciodată viața ei de lume, fie că a fost vorba de cea private sau cea profesională.

Anamaria Prodan, atac fără precedent la adresa bărbatul ”slab”! ”Neputincios, mic din cap până în picioare”

Poate tocmai de aceea, ea îi ”atacă” pe bărbații slabi. Drept dovadă, chiar în urmă cu o zi, Anamaria Prodan a postat pe adresa de Instagram un mesaj dur la adresa lor.

”Bărbatul slab este narcisist, bărbatul slab nu te privește ca pe o partenera; el te privește ca pe o concurentă. El este neputincios, mic din cap până în picioare. Bărbatul slab crede mereu că este in concurență cu tine, visând mereu sa te depășească. Fiind plin de frustrări, încearcă mereu sa iasă in evidentă cu lucruri meschine de care ceilalți râd. Încearcă mereu sa facă femeia puternica sa se simtă inferioară, însă ea acceptă, conștientă fiind, că el nu are puterea să stea singur fără ajutorul ei, pe propriile picioare; tace, rabdă, strânge din dinți și zâmbește in fața tuturor, îl ridică din mizerie si îl susține mereu”, își începe Anamaria Prodan mesajul pe adresa de socializare.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan a comparat bărbatul ”slab” cu femeia puternică! ”Î ntotdeauna își va termina viața în genunchi”

Anamaria Prodan a marșat pe idee și a vorbit în termeni din ce în ce mai duri despre ”bărbatul slab” în comparație cu femeia stăpână pe ea! ” Femeia puternică îl îmbărbătează mereu, susținându-i cu încăpățânare visurile. Bărbatul slab nu înțelege nimic din tot acest demers, pe care femeia puternică îl face pentru el, din dorinta de a-l face să țină pasul cu ea. Bărbatul slab minte, se ascunde, face tot ce este mai rău și jenant pe lume doar pentru a-si ascunde neputința. Bărbatul slab întotdeauna își va termina viața în genunchi și mereu va stârni hohote de ras când va păși in lume”, a mai scris Prodanca pe Instagram.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, atac fără precedent la adresa bărbatul ”slab”! ”Nu va putea niciodată să-și mai găsească echilibrul”

Anamaria Prodan a terminat mesajul în aceeași notă și a lăsat ca fiecare să înțeleagă ce vrea din descrierea făcută ”bărbatului slab” și ridice semn de întrebare legate de identitatea personajului. ”Bărbatul slab nu va putea niciodată să-și mai găsească echilibrul si drumul deschis de femeia puternică; el va cădea din înaltul cerului, in picaj perfect, fără să poată schița orice gest de a atenua căderea. Femeia puternică va merge mai departe și isi va găsi perechea increzătoare in forțele proprii, care va face echipa perfecta cu ea, o va respecta si iubi pentru totdeauna si va fi un exemplu demn de urmat pentru copiii lor”, a conchis agenta FIFA, care a lăsat la final și un P.S. ”Nu lua niciodată decizii bazate pe frica de singurătate”