Anamaria Prodan, despre relația dintre Bebeto și iubitul ei: "Dacă nu accepta, renunțam" Ce au sfătuit-o cei dragi pe sexy impresară, atunci când s-a "combinat" cu Flavius Nedelea | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri, Flavius Nedelea. Prezentă în emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu", vedeta a povestit cum se înțeleg copiii ei cu noul iubit și cât de mult o susțin în această relație.

Anamaria a dezvăluit că, peste doar câteva zile, va pleca într-o vacanță la Portofino cu Flavius, acolo unde va îmbina utilul cu plăcutul, întrucât bărbatul are afaceri cu ambarcațiunile de lux din zonă, la fel cum s-a întâmplat și în recentele vacanțe.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre relația copiilor ei cu Flavius Nedelea

Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri despre relația cu iubitul ei. Sexy impresara a spus și cum vede Bebe, fiul ei, această relație. Anamaria Prodan a făcut un exercițiu de imaginație și a precizat ce ar fi făcut dacă copiii ei nu l-ar fi acceptat pe Flavius.

"Sunt foarte ok toți. Se respectă, învață unii de la alții. Bebeto îmi dă și sfaturi, vorbim absolut orice și când mi-e bine și când mi-e rău. Cu surorile lui are același gen de relație, noi toți vorbim în familie tot. Dacă unul dintre copii nu era de acord cu Flavius, aș fi renunțat la relație. Știu, poate multă lume o să mă judece, mi-au spus foarte mulți să am grijă că o să plece copiii și voi rămâne singură. Eu sunt de modă veche și nu aș putea să le fac rău copiilor mei sub nicio formă. Chiar dacă plătesc cu fericirea, liniștea și cu bunăstarea mea, aș renunța întotdeauna la absolut orice pentru copiii mei. Ei nu mi-au spus niciodată că nu am voie, că nu vor nuntă, dar au spus că ce mă face pe mine fericită vor să fac, pentru că dacă eu sunt fericită și ei sunt fericiți. În schimb, sunt generația aia comunistă, cum îmi spun mulți, care crede atât de tare în dragostea dintre mamă și copiii și am și explicat că nu o iau ca pe un sacrificiu, dacă s-ar întâmpla vreodată așa ceva, pentru că și cu soțul meu al doilea, având cele două fete, el a știut că dacă nu va avea o relație bună cu fetele mele, nu voi sta cu el nici măcar o secundă.", a declarat Anamaria Prodan.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cum arată culturista care face ravagii pe OnlyFans. "Oamenii îmi spun «Kendall Jenner pe steroizi»"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Anamaria Prodan, îndrăgostită lulea de Flavius Nedelea

Flavius Nedelea este omul care a readus soarele pe strada impresarei și care o face să se simtă femeie, să se simtă apreciată, iubită, înțeleasă și să își dorească să ofere totul la schimb. Și nu doar în plan amoros și familial fac echipă bună, ci și în afaceri. Impresara, având mereu simțul afacerilor, se implică în viața profesională a partenerului său și spune că împreună fac lucruri minunate și mărețe. Mai ales că, la fel ca și în cazul ei, și lui Flavius Nedelea îi place să facă lucruri de calitate și să muncească pe brânci pentru a-i fi numele pronunțat de cei mai importanți oameni. Având un asemenea bărbat lângă ea, nu e de mirare că sexi impresara folosește numai cuvinte de laudă la adresa celui care i-a cucerit inima. Prin ochii ei, Flavius Nedelea nu este doar un bărbat bogat la capitolul finanțe, ci și unul bogat în gesturi tandre, fiind, spune ea, un romantic incurabil, pe care și l-ar dori orice femeie. Tocmai de aceea spune că, privindu-l, crede că Dumnezeu i-a dat mai mult decât a visat și și-a dorit vreodată, căci omul alături de care trăiește acum o face să nu vrea să se mai trezească vreodată din visul pe care-l împarte acum cu el.

„Este un om minunat, un bărbat despre care nu s-au auzit nenorociri, care nu face parte din anturajul monden al Capitalei, un romantic desăvârșit. Un bărbat care știe să aprecieze o femeie și o face, cumva, icoana vieții lui. Este altceva, ceea ce trebuie în viața unei femei care și-a dorit, cum mi-am dorit eu, o familie minunată. Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat vreodată. Într-adevăr, nu mi-este frică niciodată, când stăm într-un loc, că aș putea primi un telefon și ar putea femei de la masă să se uite către mine și să-mi spună: 'Îl știu pe bărbată-tu'. Jur, de multe ori stau, închid ochii și spun: 'Nu vreau să mă trezesc din visul asta niciodată'. Despre asta e vorba în viață. Suntem fericiți și eu și copiii. Sper, la rândul meu, să-i ofer acestui om exact ceea ce-mi oferă el mie și trăim așa fericiți toată viața”, a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.

Citeste si: „Să aducă o diferență.” Julia Chelaru a avut parte de o schimbare radicală- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele căsătoriei lui Rose Hanbury, presupusa amantă a prințului William, cu David Cholmondeley- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!