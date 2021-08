Anamaria Prodan, dezvăluiri din prima căsnicie: ”Eram divorțată, nu știa nimeni, nici mama”. Ce spune acum despre omul de lângă ea, Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan si Tibi Dumitrescu 08:49, aug 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Anamaria Prodan a oferit noi detalii din căsnicia cu baschetbalistul, Tibi Dumitrescu (între 1998-2007), dar și despre mariajul cu actualul soț, Laurențiu Reghecampf. Sexy-impresara a mărturisit că nimeni nu a știut, la început, că ea și tatăl fetelor ei s-au despărțit.

„ Eram divorţată, nu ştia nimeni, nici mama, numai eu şi soţul meu şi am vorbit amândoi ce e mai bine pentru fete? Să le aducem în România (n.r. erau stabiliţi în SUA), la şcoala americană şi să începem o afacere în România, pentru că nimeni nu voia să stea fără copii. Noi am stat în aceeaşi casă, Tibi Dumitrescu e sufletul meu şi cel mai bun prieten pe care îl am.

Am stat aşa împreună, am pus lucrurile la punct şi am zis că nimeni de pe acest Pământ nu trebuie să afle că am divorţat, nici măcar copiii. Am hotărât ca în momentul în care găsim ceva serios ca relaţie şi ne hotărâm să ne recăsătorim, atunci le vom prezenta copiilor şi o să meargă fiecare la casa lui”, a mărturisit Anamaria Prodan la un post de

televiziune sportiv.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf[Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, despre actual ei soț, Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a dezvăluit că ea și Laurențiu Reghecampf se cunosc de multă vreme, însă de când se știe, vedeta a avut o viață planificată, astfel că în acea perioadă nu a avut o relație cu celebrul antrenor de fotbal.

” Noi ne ştim de mici, am mai fost o tură împreună. Pe vremea aia îmi doream altceva, de când sunt mică am ştiut exact ce am de făcut într-o lume haotică. Dacă mă priveşti din afară, ai impresia că epatez, dar cine mă cunoaşte ştie că am o viaţă planificată”, a mai povestit Anamaria Prodan, despre relația cu Laurențiu Reghecampf, la Telekom Sport.