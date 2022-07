Anamaria Prodan îl amenință pe Laurențiu Reghecampf cu pușcăria! Impresara face acuzații grave la adresa fostului soț: „Am probe”

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la cuțite după ce a intervenit divorțul între ei. Impresara de fotbal l-a acuzat pe fostul ei partener de viață de multe, după ce s-au despărțit, iar scandalul care a izbucnit între cei doi pare să fie

departe de a se termina.

În urmă cu puțin timp, vedeta de televiziune a reînceput acuzațiile pe bandă rulantă la adresa antrenorului de fotbal, iar dacă până acum îl amenința cu judecata, iată că de data aceasta îl amenință că îl bagă în pușcărie.

Anamaria Prodan, noi acuzații la adresa soțului ei: „Ș i-a pierdut toate mințile pe care le mai avea”

Sexy-impresara a povestit pe Internet că ea și Laurențiu Reghecampf se află într-un nou scandal, după ce antrenorul i-ar fi luat dosarul medical și a amenințat-o că va face publice toate detaliile legate despre starea ei de sănătate.

Ei bine, Anamaria Prodan i-a transmis pe rețelele de socializare că dacă vrea să facă asta trebuie să aibă în vedere și că va sta mulți ani la pușcărie. Cu alte cuvinte, vedeta nu se fa sfii să ajungă să-și bage soțul după gratii, dacă acesta va face ce a amenințat-o.

„Gândește-te că orice prostie ar face, orice mitocănie… că mi-a luat dosarul medical, că îl publică. El nu știe că își face și mai mare rău. Să ai dosarul medical al cuiva și să îl șantajezi cu dosarul medical. Este pușcărie foarte multă! Și în America, și în România. Și oriunde. El și-a pierdut toate mințile pe care le mai avea. Iar eu sunt Anamaria Prodan. Și pot să vorbesc când am dreptate și când am probe”, a explicat Anamaria Prodan pe YouTube.

Laurențiu Reghecampf refuză să plătească pensia alimentară fiului pe care îl are cu Anamaria Prodan

Instanța de judecată a decis ca antrenorul de fotbal să plătească o treime din salariul pe care îl câștiga fiului pe care îl are din căsnicia cu Anamaria Prodan. Se pare că Laurențiu Reghecampf nu a făcut asta până acum, iar restanțele nu sunt din februarie 2022, ci de când a plecat din căminul conjugal. Impresara de fotbal spune că acesta a făcut recurs la decizia instanței și încearcă prin orice mijloace să nu plătească. Blondina spune că antrenorul trebuie să-i dea fiului ei suma de 100 de mii de euro!

„Laurențiu a făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie. Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro. Dar oricum a făcut recurs, că el nu e de acord. A făcut scandal că vrea să îl ia pe băiat în iulie, dar nu l-a mai luat. Și nici nu l-a mai căutat vreodată. Chiar l-am rugat să vină să își vadă copilul când vrea. Eu nu am cerut pensie alimentară, nu am cerut nimic. «Trimite ce vrei, când consideri tu», i-am zis”, mai spune ea.