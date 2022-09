Anamaria Prodan, interviu exploziv! Sexy impresara vorbește în premieră despre presupusul iubit din Dubai: "Este un om minunat" | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan a fost invitata Corneliei Ionescu, jurnalista WOWbiz.ro, căreia i-a acordat un interviu de excepție, după aproape un an în care nu a mai oferit declarații presei. Frumoasa impresară a vorbit despre regrete, despre viața personală și căsătorie, dar și despre bărbatul pe care presa l-a numit iubitul ei.

Viața Anamariei Prodan este demnă de un film de Hollywood. Sexy impresara a avut parte de unele dintre cele mai intense momente, de clipe pline de de bucurie și fericire, dar și dezamăgiri, iar toate au fost lecții ce au făcut-o mai puternică.

Anamaria Prodan, detalii emoționante privind actuala căsnicie

Anamaria Prodan, în timpul interviului exclusiv [Sursa foto: wowbiz.ro]

Vedeta i-a vorbit Corneliei Ionescu despre evenimentele din ultimul an și i-a mărturisit că niciodată nu s-ar fi așteptat ca familia ei să ajungă în această situație.

"Nu m-am gândit niciodată, nici în cel mai urât vis. Încă soțul meu era Soarele familiei noastre. Nu ne-am gândit niciodată. Ca o femeie cu capul pe umeri am închis ochii, am reparat ce se putea repara, am vorbit, am explicat.(...) Am reparat împreună, fiecare cum a știut, cum a putut", a mărturisit Anamaria Prodan, în exclusivitate la WOWnews.

Frumoasa vedetă mărturisește că ea și actualul soț s-au completat foarte bine la început, dar spune că în ultimul timp s-a schimbat și nu mai este bărbatul de care

s-a îndrăgostit.

"Eu am fost lider și asta nu este ceva rău! Noi ne-am completat foarte tare unul pe celălalt. El neavând talentul oratoric și forța de a ridica totul foarte sus, eram eu. El era un tip super liniștit. Așa l-am perceput cel puțin toată viața. Acum eu nu mai recunosc nimic. Nu este omul de care eu m-am îndrăgostit și pe care l-am divinizat", i-a povestit ea Corneliei Ionescu în ultimul interviu.

De ce l-a numit Anamaria Prodan "Soarele" pe tatăl fiului ei

Anamaria Prodan [Sursa foto: wowbiz.ro]

Anamaria Prodan și-a amintit de momentul în care a plecat în Germania să se întâlnească cu bărbatul de care mărturisește că se îndrăgostise nebunește. Vedeta a dezvăluit cum s-au întâlnit în Koln, moment din care a venit și alintul consacrat de "Soarele nostru".

"Ne-am întâlnit la Koln prima dată și când l-am văzut, bine eu îl revedeam după 13 ani și a fost așa ca un Soare. Tocmai de aceea el a fost Soarele nostru. A fost frumos și nu regret nimic. Dacă ar fi să o iau de la capăt aș schimba atitudinea mea față de ce a fost greșit", a dezvăluit Anamaria Prodan, în exclusivitate.

Ionela Prodan a murit cu un of în suflet

Momentul în care a aflat că mama ei este bolnavă a fost o lovitură pentru Anamaria Prodan, însă impresara nu și-a pierdut speranța nicio clipă și a decis să facă tot ce este omenesc posibil pentru a o putea vindeca și a-i prelungi viața.

" Ea mi-a spus într-o zi că obosește, ceea ce nu se întâmpla(...) când mi-a spus asta am zis să facem un set de analize. După analize, domnul doctor m-a sunat și mi-a spus că e metastază, fără nicio șansă și în două săptămâni o îngrop.

Am tras aer și i-am cerut să îmi facă o listă să știu unde pot să o tratez.(...) În trei zile am plecat în Cuba. I-am zis că are o pată mică pe ficat și că vreau să o tratăm acum(...) am rugat pe toată lumea să nu îi spună nimic. Am tratat plămânii, s-a mutat la ficat și am plecat în Turcia să operăm.(...) Am realizat că orice am fi tratat se muta în alte parte. Am plecat în Mexic, am plecat peste tot. Am stat cu ea secundă de secundă și i-am prelungit viața de la două săptămâni la un an jumate", a povestit Anamaria Prodan în interviul acordat Corneliei Ionescu.

Vedeta a mărturisit pentru Wownews că Ionela Prodan a murit fericită, dar totuși cu un regret și un of suflet.

"Am stat lângă ea secundă de secundă. Am avut noroc în perioada aceea că foarte mulți din presă au respectat intimitatea noastră. Știu că a închis ochii fericită, cu un singur of pe care îl știam și noi acasă: Laur", a povestit ea.

Anamaria Prodan spune totul despre Ibrahim, bărbatul despre care s-a scris că ar fi iubitul ei

Diva s-a fotografiat în mai multe rânduri în Dubai, alături de un bărbat misterios, imaginile stârnind imediat zvonuri cu privire la faptul că el ar fi iubitul ei.

Anamaria Prodan a lămurit situația și a explicat că este singură în prezent, doctorul alături de care s-a fotografiat fiind doar un bun prieten.

"Ibrahim este prietenul meu. Domnul doctor îmi este foarte foarte bun prieten, am discutat să deschidem o clinică în România. Bebe și toți prietenii mei îl cunosc pentru că avem același anturaj, locuim în același loc, ne vedem zilnic, mâncăm zilnic, facem planuri zilnic.

Este căsătorit, are copii. Îmi este foarte drag, îl iubesc pentru tot ceea ce este și este un om minunat, dar eu când pun o poză am niște hashtaguri. Dacă spun "my friend" înseamnă prietenul meu. Dacă zic "my love", înseamnă că este vorba de cu totul și cu totul altceva", a mărturisit cu sinceritate Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a dezvăluit dacă are sau nu o relație în prezent

Vedeta a spus într-un interviu acordat la Fiță cu Adiță că iubește, iar atunci s-a speculat imediat că ar fi vorba despre un bărbat. Diva a explicat însă în interviul pentru Wownews la ce s-a referit cu acele declarații.

" Am spus că iubesc, dar nu am spus niciodată ce iubesc. De exemplu, îmi iubesc viața, îmi iubesc prietenii. Adică niciodată nu am spus și nu o să mă fac de râs combinându-mă cu un ploayboy, cu un stripper, cu un om însurat. Valorile mele sunt altele, valorile mele sunt perfecte.

Eu nu fac asta să arăt lumii sau încă actualului meu soț că sunt mai bună decât el, pentru că eu sunt mai bună", a dezvăluit Anamaria Prodan.

Diva i-a explicat Corneliei Ionescu că în prezent este singură și înainte de a a avea o nouă relație își dorește să fie un om liber și divorțat.

"Sunt singură! Am trei numere de telefon pline, dar trebuie să fiu un om liber. Se fac doi ani de când mă rog cu cerul și cu pământul că vreau să divorțez, la notar, fără să știe nimeni.(...) Nici nu știu când e procesul, m-am detașat de tot și avocații mei se ocupă de restul", a mai precizat sexy impresara, în exclusivitate.

