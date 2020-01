Anamaria Prodan îşi ia adio de la viaţa de lux din Dubai dacă tensiunile vor escalada. Asasinarea de către americani a generalului Qasem Soleimani, capul Garzii Revolutionare Iraniene, poate avea urmari catastrofale in zona Golfului. Profesorul Seyed Mohammad Marandi, de la Universitatea din Teheran, a vorbit pentru BBC despre urmarile atacului american.

Marandi spune ca cetatenii europeni ar trebui sa paraseasca Emiratele Arabe Unite de urgenta, acestea fiind un aliat cheie al Statelor Unite in zona Golfului, alaturi de Arabia Saudita. "Daca as fi cetatean din Vest, as pleca imediat din Emiratele Arabe Unite! Nu doar Iranul va reactiona, ci si Irakul!" a comentat profesorul Marandi.

