Anamaria Prodan, lovitură nouă pentru fostul ei soț! Ce mesaj i-a transmis, la scurt timp după ce s-a afișat cu noul iubit: "Singura mea durere e că și-a uitat copilul" | EXCLUSIV

Anamaria Prodan a decis să dezvăluie identitatea iubitului său, chiar după Sărbătorile de Paște. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, impresara a povestit, în exclusivitate, de câte luni se află într-o relație cu milionarul Flavius Nedelea și cum a reușit să țină povestea de iubire departe de ochii presei.

Anamaria Prodan a dat detalii despre prima lor vacanță în Franța, pe Coasta de Aur, una care a îmbinat afacerile cu relaxarea, dar și despre business-urile pe care partenerul ei de viață le deține.

Anamaria Prodan, mesaj despre fostul soț

Deși Anamaria Prodan este mai fericită ca niciodată în noua relație, mai are câteva supărări rămase din relația anterioară. Chiar ea a menționat că încă are anumite așteptări din partea fostului ei soț, în ceea ce privește copiii.

"Pot să spun că sunt un om împlinit, fericit. Poate, singurele dureri pe care le mai am astăzi sunt doar pentru faptul că fostul meu soț și-a uitat copilul. Atât! În rest, nu port dușmănie, nu mă interesează absolut nimic, mă rog la Dumnezeu să îi fie bine și pe plan profesional și personal. Am scăpat de toată nebunia asta a vieții, de tot scandalul cu amante, cu mesaje, cu amenințări, cu bărbați care povestesc și arată poze despre amantă. Am trăit un vis cumplit de urât, un coșmar care părea că nu se mai termină, dar am avut credința asta din familia mea, că după cea mai rea furtună, vine cel mai frumos soare și a venit pe strada mea așa orbitor de frumos și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă.", a mărturisit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, îndrăgostită lulea de Flavius Nedelea

Flavius Nedelea este omul care a readus soarele pe strada impresarei și care o face să se simtă femeie, să se simtă apreciată, iubită, înțeleasă și să își dorească să ofere totul la schimb. Și nu doar în plan amoros și familial fac echipă bună, ci și în afaceri. Impresara, având mereu simțul afacerilor, se implică în viața profesională a partenerului său și spune că împreună fac lucruri minunate și mărețe. Mai

ales că, la fel ca și în cazul ei, și lui Flavius Nedelea îi place să facă lucruri de calitate și să muncească pe brânci pentru a-i fi numele pronunțat de cei mai importanți oameni. Având un asemenea bărbat lângă ea, nu e de mirare că sexi impresara folosește numai cuvinte de laudă la adresa celui care i-a cucerit inima. Prin ochii ei, Flavius Nedelea nu este doar un bărbat bogat la capitolul finanțe, ci și unul bogat în gesturi tandre, fiind, spune ea, un romantic incurabil, pe care și l-ar dori orice femeie. Tocmai de aceea spune că, privindu-l, crede că Dumnezeu i-a dat mai mult decât a visat și și-a dorit vreodată, căci omul alături de care trăiește acum o face să nu vrea să se mai trezească vreodată din visul pe care-l împarte acum cu el.

„Este un om minunat, un bărbat despre care nu s-au auzit nenorociri, care nu face parte din anturajul monden al Capitalei, un romantic desăvârșit. Un bărbat care știe să aprecieze o femeie și o face, cumva, icoana vieții lui. Este altceva, ceea ce trebuie în viața unei femei care și-a dorit, cum mi-am dorit eu, o familie minunată. Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat vreodată. Într-adevăr, nu mi-este frică niciodată, când stăm într-un loc, că aș putea primi un telefon și ar putea femei de la masă să se uite către mine și să-mi spună: 'Îl știu pe bărbată-tu'. Jur, de multe ori stau, închid ochii și spun: 'Nu vreau să mă trezesc din visul asta niciodată'. Despre asta e vorba în viață. Suntem fericiți și eu și copiii. Sper, la rândul meu, să-i ofer acestui om exact ceea ce-mi oferă el mie și trăim așa fericiți toată viața”, a declarat Anamaria Prodan, la WOWnews.

