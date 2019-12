Anamaria Prodan a vorbit cu jurnaliștii Libertatea despre conflinctele în care a fost implicată de-a rândul anilor și a făcut mărturisiri uluitoare.

Anamaria Prodan, mesaj dur chiar de ziua ei: „Cine mă face curvă, proastă și urâtă are minte de copil. Sunt zece clase peste voi”

În ciuda caracterului său vulcanic, sexy impresara se declară a fi un om care știe cum să aplaneze conflictele.

„Eu mă cert foarte tare când sunt atacată. Am o perversitate în mine sau o diplomație… Știu să aplanez. Eu împart lumea în două categorii: inteligenții și perverșii. În timp, știu să fac omul să vină după mine. Am momentele mele de slăbiciune, dar dacă sari calul prea tare, îți iau calul și mă sui peste tine. N-ai cum să depășești limita cu mine că te mănânc! Știu ce pot și cât pot.”, a spus Anamaria Prodan în interviul pentru Libertatea.

Anamaria Prodan este o femeie încrezătoare în forțele proprii și știe exact care este nivelul ei și cum trebuie să se comporte cu cei din jur.

„Știu ce pot și cât pot. Sunt zece clase peste tot ce mișcă în fotbal! În primul rând, sunt femeie și am ceva în plus. Am o educație! Și dacă-i verifici pe toți, ei nu fac jumătate din ce am eu. Inteligență, șmecherie. Eu mă joc cu mintea lor”, dezvăluie Anamaria Prodan.

Anamaria a făcut și o dezvăluire uluitoare despre un episod teribil pe care l-a trăit în trecut. Impresara a povestit că fiica ei a fost amenințată de niște huligani și a fost nevoită să își ia permis de port-armă pentru a-și apăra singură familia.

„M-au urmărit unii noaptea cu mașina! Episoade de mafie, credeți-mă! Dar nu o să recunoască nimeni niciodată asta. Bineînțeles, la poliție nu mergeau camerele de pe DN1. Rebecca era acasă și-aveam tot felul de nenorociți care o amenințau și când ieșea la balcon. O înjurau, o amenințau. Am avut bodyguard pe vremea respectivă, omul lui Ion Iliescu, președintele României. Mi-am luat permis de port-armă, pentru că am trăit momente grele! Un bărbat care vine și mă face curvă, proastă și urâtă are minte de copil!”, a mai declarat sexy impresara în vârstă de 47 de ani.