Fiul lui Traian Berbeceanu este cântăreţ de hip hop, după cum a relatat alba24.ro. “Arestarea și falsele acuzații împotriva fostului șef BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, au devenit subiect de melodie hip hop. Însă, cel care interpretează piesa ”Momente Grele” nu este străin și nu a privit din afară faptele din octombrie 2013. Interpretul este chiar fiul comisarului, Bogdan Berbeceanu. Marți, 10 decembrie, Berbeceanu junior a lansat pe Youtube o piesă hip hop în care povestește drama prin care a trecut el, pe atunci un copil de 10 ani, în perioada când Traian Berbeceanu a fost arestat preventiv”, a dezvăluit site-ul. (vezi ce avere are Traian Berbeceanu)

În versuri, Bogdan povestește cum familia și cei apropiați l-au protejat și i-au spus că Traian Berbeceanu era plecat într-o misiune, în afara țării. “Nu dau vina pe țara asta, fiindcă o iubesc/Voi trage s-o schimb pentru c-o prețuiesc/Deși am pățit atâtea, n-o tratez cu ignoranță/De ce rămân aici? E că am speranță.", sunt câteva din versurile melodiei.

”Atunci când ticăloșii m-au executat, Bogdan era mititel. A suferit cumplit, iar soția a trebuit să încerce să îl păcălească, spunându-i că sunt plecat în misiune. După câteva zile a aflat adevărul, copiii din școală strigându-i răutăcioși că „tatăl său este la pușcărie”…Au urmat zile cumplite pentru el. I-a fost foarte greu fiului meu, dar a fost și a rămas puternic! Și înțelept! Deși este încă copil își iubește tare mult țara și visează să poată să schimbe ceva în bine! Și cred cu tărie că, noi oamenii mari, avem multe de învățat de la copii, de la tineri! Hai să facem ceva pentru ei, să putem să-i privim în ochi cu demnitate atunci când ei vor fi cei mari!” a scris Traian Berbeceanu într-o postare pe Facebook.

Berbeceanu a fost numit de curând șeful de cabinet al Ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela. Traian Berbeceanu a fost șeful BCCO Alba, între anii 2005 și 2013. A trebuit să plece din poziția de conducere în urma unei anchete a DIICOT. Atunci a fost acuzat că ar fi ar fi sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.

Comisarul Berbeceanu a fost achitat în 2016, în prima instanță, fiind găsit nevinovat pentru faptele de luare de mită, sprijinire grup infracţional organizat, spălare de bani, fals în declaraţii, fals sub semnătură privată, complicitate la delapidare, fapte de care l-au acuzat procurorii DIICOT în 2013. Recent, fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan, fostul procuror DIICOT- Nicolae Cean și fostul ofițer al BCCO Alba Iulia, Alin Muntean (suspendat din funcție), au cerut în instanță interzicerea comercializării și republicării cărții lui Traian Berbeceanu, ”Radiografia unei mârșăvii judiciare.”