Anamaria Prodan, primele dezvăluiri despre partaj! Cum vor împărți averea: „O să-i las lui tot”

Căsnicia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamp pare că a ajuns la final, după circa 15 ani cât au împărțit și bune și rele.

Acum, nu le mai râmâne decât să-și împartă și averea, căci antrenorul de fotbal a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că a început deja demersurile în isntanță pentru divorțul de sexy-impresară.

Nu este niciun secret faptul că cei doi ocupă un loc impresionant în topul celor mai bogați oameni din România, iar averea strânsă în decursul anilor este uriașă, ajungându-se la o sumă absolut impresionantă. Anamaria Prodan a oferit primele declarații cu privire la partaj. Iată ce spune agenta FIFA despre cine va rămâne cu toți banii!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan: „ Eu nu am nevoie de niciun bărbat să îmi facă avere”

În urmă cu câteva luni, sexy-impresara era bombardată cu întrebări despre divorț și implicit despre cine va rămâne cu banii dacă se va ajunge la un astfel de lucru. Ei bine, înainte ca zarurile să fie aruncate, Anamaria Prodan explica faptul că ea nu vrea niciun ban și că tot ce a agonisit în decursul anilor, alături de

Laurențiu Reghecampf îi va rămâne lui.

”Nu am făcut partajul nici prima dată când am divorțat. Nu mă interesează. Credeți că Reghecampf ne-ar lăsa vreodată pe străzi? Reghecampf este fără pereche.

Bine că au de cine să vorbească și ce subiecte să aibă. Eu nu am nevoie de niciun bărbat să îmi facă avere. Eu mi-am făcut singură. O să-i las lui toată averea. Mi-am învățat fetele să nu depindă niciodată de un bărbat. Niciuna nu ar trage cu dinții de vreun bărbat”, declara Anamaria Prodan pentru ProSport LIVE.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

La cât se ridică averea strânsă de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Î ntre 50 şi 100 de milioane de euro”

Sexy-impresara a mai mărturisit în urmă cu câteva luni și faptul că numai averea ei este atât de mare încât ar putea să trăiească liniștită toată viața, fără să mai muncească. Împreună cu soțul ei, aceasta are până în 100 de milioane de euro.

„Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc. Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc„, dezvăluia Anamaria Prodan.