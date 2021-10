Ce s-a ales de bărbatul pe care Corina, presupusa amantă a lui Reghecampf, l-a acuzat de viol! Bărbatul și-a pierdut averea și a stat 2 ani la închisoare! Dezvăluiri exclusive

In articol:

În urmă cu un deceniu, Doru Pârv, cel mai la modă clarvăzător din România la acea vreme, era acuzat de o studentă de 19 ani că a drogat-o și a violat-o.

Doru Pârv avea o vilă opulentă și își comanda mobilă din Italia

Recent, presa a dezvăluit că victima e nimeni alta decât Corina, presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf.

Doru Pârv era un nume celebru la acea dată, fiind unul din colaboratorii apropiați ai lui Dan Diaconescu de la OTV. Bărbatul locuia la Arad într-o vilă opulentă cu piese comandate de la o firmă exclusivistă din Italia, preferată de oligarhii ruși.

”Nu știu suma exactă pe care am cheltuit-o pentru a-mi amenaja casa, am dat cât a fost nevoie pentru a-mi face o viață liniștită. Am comandat mobilă Keope iar în baie am obiecte sanitare de la Versace.(...) Eu am câștigat mult din Italia, din clarviziune. Numai anul trecut am obținut trei sute de mii de lei. Am cabinete la Arad, București, Padova, Milano și Dubai”, spunea Doru Pârv la vremea respectivă.

După ce a ieșit din închisoare, au venit și datoriile

În 2015, Doru Pârv a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru că l-ar fi șantajat pe primarul Zărandului, în același dosar cu Dan Diaconescu.

Pârv a fost eliberat doi ani mai târziu, însă ”imperiul” său s-a destrămat.

Doru a rămas la Arad, iar în urmă cu câțiva ani a fost executat silit de primarul pe care îl șantajase.

Acesta a apelat la un executor pentru a recupera 40.000 de euro și peste 50.000 de lei de la acesta.

Doru Pârva fost condamnat pentru șantaj

Mai recent, Pârv a mai pierdut un proces cu un bătrân căruia i-a promis că va avea grijă de el, primind în schimb casa acesteia, după moarte, însă din cauza problemelor pe care acesta le-a avut, omul s-a trezit cu sechestru pe respectivul imobil. De asemenea, într-un alt proces, el a fost executat silit de asociația de proprietari ai unui bloc în care deținea un apartament.

Nu a recunoscut că a violat-o pe studenta Corina

Doru Pârv a fost acuzat, în 2011, că a încercat să violeze o tânără studentă, venită la o ședință de clarviziune într-un imobil pe care acesta îl avea închirirat în centrul Bucureștiului. Tânăra, care se pare că e chiar actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf, s-a plâns ulterior că i s-a dat să bea ceva, după care și-a pierdut cunoștința pentru mai multe ore. Când s-a trezit, Doru Pârv și un alt bărbat o atingeau într-un mod nefiresc.

Pârv a respins acuzațiile și chiar a ținut să precizeze că fata respectivă e una de moravuri ușoare, care încerca doar să obțină bani de la el.

”Nici nu se pune problema unui viol. Este o tânără care lucrează într-o casă de toleranță din Viena și care vrea să mă șantajeze. Până la urmă, adevărul o să iasă la suprafață”, a spus Doru Pârv, în 2011.