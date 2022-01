Anamaria Prodan s-a dezbrăcat și l-a convins pe Reghe să se pozeze cu ea! Dezvăluiri făcute de fostul șef Playboy: ”L-a tras într-o încăpere alăturată”

In articol:

În urmă cu 8 ani, Anamaria Prodan apărea pe coperta revistei Tabu complet goală, alături de soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Acesta ținea în mâini două mingi de fotbal, care-i acopereau sânii.

Reghecampf nu a vrut să apară lângă soția lui goală

Povestea acestei fotografii a fost rememorată de Dan Silviu Boerescu, fost redactor șef la Tabu.

Boerescu a mărturisit că, în prima fază, Reghecampf nici nu a vrut să audă de apariția lui într-un asemenea pictorial, însă Anamaria a reușit să-l convingă în doar câteva minute, după o discuție între patru ochi.

”Pentru coperta din Tabu am vrut să fie cu sânii goi dar acoperiți de două mingi de fotbal ținute strategic de Reghe. El nu a vrut să facă poza, iar eu i-am spus ei că, în aceste condiții, renunț la pictorial și copertă. Ea l-a smucit de mână pe soțul ei și l-a tras într-o încăpere alăturată. Ce au vorbit acolo nu știu dar cert este că, după două minute, când au ieșit, Reghe a fost de acord cu ideea mea de copertă, care a ieșit senzațional, după cum vedeți de altfel în galeria foto ”, a povestit Dan Silviu Boerescu pe bucatarescu.ro.

Anamaria Prodan pe coperta care a făcut istorie [Sursa foto: Tabu/Bucatarescu.ro]

Anamaria Prodan nu era însă la prima experiență de acest gen. Primul pictorial sexy l-a avut în 2006, în revista Playboy, tot sub comanda lui Boerescu. Interesant este faptul că Anamaria a povestit în interviul pentru Tabu că pictorialul din Playboy l-a făcut pe Reghecampf s-o sune și s-o invite la el în Germania, deși în acel moment încă era măritat cu Mariana. Tot Anamaria a dezvăluit că ea și Reghe se cunoșteau încă de la 18 ani și a lăsat să se înțeleagă că și în perioada adolescenței s-a lăsat

cu scântei între ei.

Citeste si: Profețiile lui Carmen Harra despre anul 2022. Celebra prezicătoare spune că „Guvernul va cădea”

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

Anamaria: ”Reghe nu și-a mai luat ochii de la pictorialul cu mine”

“Tu m-ai chemat la Playboy pentru un pictorial, mie mi-a plăcut ideea şi au ieşit nişte fotografii incendiare. Era prin 2006, Laur juca în Germania, dar trecuse în fugă prin ţară. La aeroport, a văzut revista cu mine la chioşcul de ziare şi a cumpărat-o. Era foarte curios să vadă cum mai arătam – nud.

Ceea ce nu ştiai tu e că noi doi fuseserăm prieteni prima oară la 18 ani, prin 1991. Evident, şi eu şi Laur eram necopţi pentru o relaţie serioasă pe atunci, aşa că ne-am despărţit.

Citeste si: Secretul Anamariei Prodan a ieșit la iveală! A vrut să fie o surpriză pentru toată lumea, însă nu i-a reușit. Prima decizie radicală după separarea de Reghe

Viaţa şi-a urmat cursul, ne-am căsătorit fiecare dintre noi, am făcut copii, apoi amândoi ajunseserăm în pragul despărţirii, eu chiar eram divorţată. De la acel pictorial ni s-a tras reîntâlnirea. Laur a luat revista şi mi-a povestit că tot zborul până în Germania nu şi-a putut lua ochii de la paginile cu pictorialul.

Anamaria Prodan arată senzațional [Sursa foto: Playboy]

A doua zi m-a sunat, eu tocmai terminasem de prezentat matinalul de la Romantica. Era într-o vineri. M-a întrebat:,, Azi, când scapi de la televiziune? ”

,,Nu ştiu, cred că pe la 2, după şedinţa de redacţie”

,,Vezi că ţi-am făcut rezervare la avion pentru după-amiaza asta, găseşti biletul la aeroport”.

Nici măcar nu m-a întrebat dacă am chef sau nu să mă duc în Germania. Nu m-a lăsat să respir. Se purta sigur pe el, ca şi cum relaţia noastră nu fusese întreruptă niciodată…”, povestea Anamaria Prodan în Tabu.

Distribuie pe: