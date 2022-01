Profețiile lui Carmen Harra despre anul 2022. Celebra prezicătoare spune că „Guvernul va cădea”

In articol:

Carmen Harra este una dintre cele mai populare clarvăzătoare din România, dar și din Statele Unite ale Americii, locul în care trăiește de ani buni. Printre persoanele foarte cunoscute pe care Carmen Harra le-a consiliat se află și: Jennifer Lopez, Courtney Cox, Hillary și Bill Clinton.

De curând, prezicătoarea a dezvăluit ce ne așteaptă în anul 2022. Iată ce a declarat Carmen Harra, dar și cu ce se ocupa înainte de a deveni o celebră clarvăzătoare!

Ce a profețit Carmen Harra despre anul 2022 în România

Carmen Harra a dezvăluit recent pentru un post de televiziune român ce ne așteaptă în anul 2022. Aceasta a afirmat că în primăvară se vor găsi noi soluții pentru virusul Covid-19: „În primăvara acestui an, 2022, vom vedea că acest virus scade din intensitate și găsim noi soluții. Găsim noi pastile, noi modalități de a trata această boală. Frica se mai diminuează în intensitate. Virusul continuă să se multiplice dar găsim modalități diferite de a trata această boală.” . Totodată, Carmen a abordat și subiectul scăderii populației, spunând că oamenii se vor întoarce în curând la modul în care trăiau bunicii și străbunicii noștri: „Noi suntem, la ora actuală, vreo 7 miliarde și ceva, o să scădem substanțial din cauza acestor virusuri. Poate ajungem la 5, poate chiar la 4 miliarde, deci o scădere incredibilă a populației. Recomandabil este să ne întoarcem la cum trăiau bunicii, străbunicii noștri, la țară. Să-și planteze, să-și facă grădini, pentru că acolo mergem, din nefericire, dată fiind situația globală economică. Astea sunt resursele cu care noi, la un moment dat, ne putem hrăni singuri.”

Un subiect de maxim interes este și cel reprezentat de politică, despre care Carmen Harra a declarat că anul 2022 este anul răsturnărilor politice: „Guvernul va cădea. Anul 2022 este anul răsturnărilor politice, în România, în America, în Rusia, în Anglia.” , au fost cuvintele lui Harra pentru postul de televiziune român.

Parapsihologul a abordat și domeniul economic, despre care a spus că este unul dificil în acest nou an.

Carmen Harra previziuni pentru noul an [Sursa foto: instagram.com/carmenharra]

Cine este Carmen Harra

Carmen Harra este cunoscută pentru preziunile sale celebre din lumea showbiz-ului și nu numai. Însă, puțini știu că aceasta cântă de la vârsta de 9 ani și că și-a început cariera muzicală la vârsta de 16 ani sub numele de Carmen Mureșan. În plus, Carmen a făcut parte din grupul muzical „Trio Expres” între anii 1979 și 1987, urmând ca în anul 2003 să debuteze în Statele Unite ale Americii ca scriitoare sub numele Carmen Harra. Cartea sa de debut „Karma de fiecare zi” a devenit rapid un bestseller, fiind tradusă în peste 20 de limbi. De asemenea, aceasta se poate mândri cu peste 10 cărți scrise de ea.

Cântăreața de muzică ușoară, pop-dance, latino și populară este doctor în psihologie și deține un cabinet de terapie alternativă. Harra este adesea invitată în emisiuni pentru a face preziceri despre celebrități și evenimente. Printre celebritățile de peste ocean consiliate de româncă se numără și: Jennifer Lopez, Ben Affleck, Courtney Cox, Hillary și Bill Clinton. Totodată, ea susține că poate vorbi cu spiritele.

Un alt lucru mai puțin știut de oameni este acela că, parapsihologul Carmen Harra este nepoata marelui poet Octavian Goga.

