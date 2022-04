Anamaria Prodan s-a prezentat la tribunal pentru divorț. Și-a adus și copiii, toți îmbrăcați în negru: „N-a murit nimeni, noi mergem înainte”

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la divorț după 15 ani de relație, iar astăzi se vor vedea, după o bună bucată de timp, direct în fața judecătorilor.

Agenta FIFA a venit însoțită de Sarah, fiica ei din căsnicia anterioară, și alături de fiul ei și al antrenorului de fotbal. Mai mult, aceasta a făcut și primele declarații. Iată despre ce se va discuta în fața magistraților.

Anamaria Prodan, primele declarații din fața tribunalului. Ce se întâmplă cu divorțul dintre ea și Reghe

Vedeta de televiziune a dat primele detalii despre ceea ce se va întâmpla la înfățișarea din această zi privind divorțul dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a fost destul de generoasă în declarații și a făcut mai multe dezvăluiri din fața tribunalului.

„Această căsnicie s-a dărâmat doar datorită prostiilor pe care le-a făcut. Trebuie să aducă ceea ce ne aparține, eu sunt mamă și am 3 copii, cu luca 4. El trebuia, dacă e bărbat, să lase mai mult de jumătate, că așa face un bărbat adevărat. Dar acum ce să spunem, nu poate și are probleme și cheltuieli foarte mari. De-asta am avocat, de-asta avem instanță. Dacă nu vrea la notar, că noi îl rugăm de foarte mult timp.

Absolut deloc, niciodată, nici nu-l interesează. Putem să murim, pe el nu-l interesează. A plătit o singură dată la școala lui Bebe, acum ne-a anunțat că nu mai plătește.

Am ordonanțe că vrea program de vizite, bebe îl așteaptă oriunde, unde vrea el, noi îl rugăm să vină să-l vadă în fiecare zi. Ce scandal să fie? Eu sunt plecată din țară câte duă săptămâni, el știe că băiatul îl anunță.

(...) Nu se pune problema să cerem pensie alimentară, el trebuia să aibă grijă de familie în orice situație, nu să o lase pe drum”, a declarat Anamaria Prodan în fața reporterilor.

Anamaria Prodan și cei doi copii s-au îmbrăcat în negru

Detaliul care a atras atenția tuturor a fost vestimentația aleasă de cei trei, care au optat să vină la procesul de divorț îmbrăcați din cap până în picioare în negru. Agenta FIFA spune, însă, că a fost doar o simplă concidență.

„S-a nimerit ca toți să ne îmbrăcăm în negru. Bebe chiar a zis „Măi mamă, zici că a murit cineva”. I-am zis că n-a murit nimeni, noi mergem înainte.

A trecut atatâta timp și s-au întâmplat multe și dacă ne-am apuca să vorbim n-ar mai ieși pe stradă. Ne-am vorbit toți să-l iertăm și să mergem mai departe și să fim așa... dacă pățește ceva tot noi o să-l ridicăm, că n-are cine”, a mai spus sexy-impresara.