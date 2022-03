Monica Tatoiu s-a căsătorit dintr-un pariu! Soțul ei a înșelat-o chiar în noaptea nunții: ”Am plecat, nu am mai putut să suport”

In articol:

Monica Tatoiu a fost prezentă în emisiunea ”În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, unde a făcut dezvăluiri inedite din viața ei personală. Aceasta a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat în trecutul ei, pe vremea când s-a măritat doar să câștige un pariu cu tatăl ei.

Monica Tatoiu dă de înțeles că era foarte rebelă și spune că tot ce a fost omenesc în viața asta, ea a făcut.

Citeste si: Monica Tatoiu, declarații incendiare despre divorțul anului. Ce a spus vedeta referitor la Anamaria Prodan și Corina Caciuc? "În viață trebuie să te gândești pe ce îți clădești fericirea"

Tocmai din acest motiv, părinții ei își doreau să se căsătorească, căci era și vârsta. După multe insistențe aceasta a pus un pariu cu tatăl ei, că se va mărita cu bărbatul ales de el. Așadar, în doar trei luni Monica Tatoiu era căsătorită cu Radu Stoenescu. Mariajul lor nu a durat mult.

Citeste si: Lavinia Pârva, decizie radicală, după ce am prins-o pe Irina Fodor acasă la Ştefan Bănică Jr- bzi.ro

Citeste si: Monica Tatoiu, afirmații controversate în emisiunea lui Denise Rifai: „Virginitatea e o tâmpenie!”

” Nu m-am căsătorit că am vrut. Am pus un pariu cu tata. Sunt încăpățânată, mândră, agresivă, eu întâi îți dau în cap și pe urmă îți explic de ce. Foarte pasională. Tata era disperat. Îmi zicea că n-o să mă căsătoresc niciodată în ritmul ăsta. Trebuie să trăiesc, nu pot. Mama era disperată, se ruga la biserică. De aia nu pot să fac politică, intră cineva si află...tot ce este omenesc am făcut la viața mea. Mama s-a rugat pentru mine. Până l-am întâlnit pe Victor, acum 39 de ani. Eu sunt diabolică, nu e bine. Să mai trăiască mama, să se roage pentru mine. În momentul când eu mă pornesc, eu mă duc până la capăt. Și asta m-a costat în viață. În momentul în care mă apucă furia...l-am convins, m-am căsătorit în septembrie 1977. Făcusem în iunie pariu cu tata, de ziua mea”, a spus Monicaa Tatoiu, în emisiunea ”În Oglindă”.

Monica Tatoiu [Sursa foto: Captură YouTube]

Monica Tatoiu a divorțat la fel de repede precum s-a căsătorit

Monica Tatoiu spune că a aflat de faptul că soțul ei a înșelat-o chiar în noaptea nunții, după prima înfățișare la divorț. Atunci tatăl ei i-a spus cum l-a văzut pe Radu cu amanta lui, la rândul ei căsătorită. ”Nuntă, s-a căsătorit fata doctorului cu Radu Stoenescu, laureat al premiului Academiei. Toată floarea...am avut trenă de 20 metri. Am divorțat dupa 3 luni. Nu mi-a spus tata că Radu m-a înșelat în noaptea nunții. Când am fugit de acasă și am făcut revelionul în Moldova, am plecat cu un fost iubit...într-o noapte am plecat, nu am mai putut să suport, aveam 21 de ani. 10 zile ai mei nu au știut de mine. Crăciunul și Revelionul din 1977. Tata când am avut prima înfățișare la divorț, atunci mi-a spus. Soțul meu avea o relație înainte. Și amanta lui era căsătorită”, a povestit Monica Tatoiu.