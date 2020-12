Anamaria Prodan, transformare dramatică! Cum a slăbit 17 kg și ce a mâncat pentru a-și recăpăta silueta: „De la 72 kg am ajuns la 55 kg”

Timp de opt luni a ținut regimul alimentar și a făcut sport pentru a ajunge la rezultatul dorit

In articol:

Nu este niciun secret faptul că Anamaria Prodan face parte din categoria vedetelor care sunt extrem de atente la imaginea lor. Surprinsă anul trecut a fost surprinsă de paparazzi pe o plajă din România cu o siluetă puțin mai robustă, vedeta a luat imediat măsuri, iar acum are niște forme de invidat.



Cum a ajuns Anamaria Prodan la o siluetă de sirenă

Celebra impresară a pus mai întâi sănătatea înaintea aspectului fizic. Asa că nu și-a dorit să micșoreze centimentii din talie într-un timp foarte scurt, ci a preferat să o facă treptat, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol.

Astfel, Anamaria Prodan a ținut o dietă de la care nu s-a abătut timp de opt luni. Însă acesta nu este singurul lucru care a ajutat-o în lupta cu kilogramele în plus, ci a îmbinat mâncarea sănătoasă cu sportul, iar rezultatul este unul pe măsură.

Cum a reușit frumoasa vedetă să scape de kilograme [Sursa foto: Instagram]

A slăbit până la 17 kilograme și a fost foarte atentă la regimul alimentar. Afacerista a mărturisit că „de la 72 de kilograme am ajuns la 55 de kilograme” mâncând salată de roșii și castraveți, paste și consumând câte trei litri de apa pe zi.

Citeste si: Tragedie în showbiz-ul mondial. Miliardarul, ucis de colegul care încerca să-i ia locul - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a mărturisit soția lui Laurențiu Reghecampf .

La 46 de ani, și la cele 55 de kilograme, Anamaria Prodan se laudă că a ajuns să poarte măsura XS și S

la anumite branduri de îmbrăcăminte și se simte mai bine ca niciodată în „noul” corp.

Citeste si:Anamaria Prodan, dezvăluiri în premieră, în această seară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la ora 22:30, la Kanal D!

De altfel, aceasta nu este singura schimbare pe care vedeta a făcut-o recent, ci a recunoscut că și-a schimbat și garderoba, iar noua ei abordare vestimentară este mult mai tinerească.

Dantură de zeci de mii de euro

Pentru Anamaria Prodan dantura este la fel de importantă precum silueta, tocmai de aceea a cheltuit o avere pentru a ajunge la rezultatul dorit. Nici mai mult, nici mai puțin de 15 mii de euro a costat-o procedura.

„Voiam să am dinţii perfecţi şi un pic mai mari, pentru că ai mei erau destul de micuţi, aşa că l-am rugat pe doctorul Yazan Aq să mă ajute. Acum sunt foarte mulţumită”, povestește Anamaria.

Sursa: Click.ro