Anastasia Chivu, actriță în serialul Adela, sezonul 2. Fiica lui Cristi Chivu a primit un rol în serialul românesc

Anastasia Chivu, actriță în serialul Adela, sezonul 2. Fiica cea mică a cuplului format din Cristi și Adelina Chivu a primit un rol în serialul Adela, sezonul 2.

Anastasia Chivu debutează ca actriță în serialul Adela, sezonul 2. Anastasia Chivu este mezina familiei fotbalistului Cristi Chivu.

Anastasia Chivu, actriță în serialul Adela, sezonul 2[Sursa foto: Instagram]

Fiica cea mică al lui Cristi și a Adelinei Chivu va avea un rol cheie în serialul Adela, acolo unde joacă și fata lui Marius Lăcătuş, dar şi băiatul lui Ilie Dumitrescu.

”Este foarte fain aici, îmi place foarte tare să filmez și să stau pe aici. La început îmi era puțin greu, aveam emoții, dar acum m-am obișnuit. În serial sunt o fată de 10 ani, care vine din America să-l caute pe Lucian”, a spus micuța actriță pentru a1.ro.

Cine sunt actorii noi care se vor alătura serialului Adela în sezonul 2

Adelina Chivu a mers pe platourile de filmare alături de fiica sa și a povesit cum Anastasia a demonstrat că are talent actoricesc. Totodată, soția lui Cristi Chivu a crezut că rolul fiicei sale din serialul Adela este unul mai mult de figurație, însă a rămas surprinsă după ce a citit scriptul și a văzut că fiica sa are destul de multe replici și va apărea în cinci episoade.

”Ea de când era micuță îmi arăta că poate să plângă la comandă, a fost cu tatăl ei pe niște platouri de filmare i-am spus, dacă vrei pot să te ajut să fii și implicată, nu doar în vizită și inițial am crezut că e vorba despre ceva foarte mic, mai mult o animație ca să își dea ea seama dacă îi place sau nu și când am primit scenariul am văzut că avea vreo cinci episoade și foarte multe replici”, a spus Adelina Chivu.

Anastasia Chivu: ”Mama mea îmi spunea Demi Moore”

Anastasia Chivu își dorește să devină o actriță importantă și ajungă la Hollywood. Părinții o încurajează să îmbrățișeze această carieră, ba mai mult, mama sa, Adelina Chivu, îi spune că se aseamănă cu actrița americană Demi Moore.

”Tot timpul mi-am dorit să fiu actriţă şi mi-a plăcut ideea. Mama mea îmi spunea Demi Moore”, a spus Anastasia Chivu potrivit as.ro.

Adelina Chivu își susține fiica cea mică și o încurajează în cariera sa de actriță. Soția lui Cristi Chivu este mândră de fiicele sale și are numai cuvinte de laudă la adresa lor.

”Un pic m-am panicat, pentru că nu ştii cum reacţionează un copil. Se poate bloca, dar a fost minunată”, a spus Adelina Chivu despre fiica sa.

Cine sunt actorii care fac parte din distribuția serialului Adela, sezonul 2

Serialul este produs de Ruxandra Ion, care a lucrat alături de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer și Bianca Mina. În rolurile principale sunt: Mara Oprea, care și-a debutul pe micile ecrane, Oana Moșneagu și Alecsandru Dunaev.

Din distribuție mai fac parte actorii: Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, Toto Dumitrescu, Ioana Abur, Ioana Blaj, Daniel Nuță, dar și Anastasia Chivu.