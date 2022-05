Anca Ciota a născut un băiețel perfect sănătos! Primele declarații, după ce a devenit mămică! Ce nume a ales pentru micuț?

In articol:

Anca Ciota și Phelipe, partenerul ei de viață, sunt în culmea fericirii, după ce au devenit părinți cu normă întreagă. În urmă cu doar câteva ore, superba vedetă de televiziune și-a adus pe lume fiul și a împărtășit întreaga experiență și cu fanii de pe rețelele de socializare, care așteptau cu sufletul la gură vești de la ea.

Ce nume au ales Anca Ciora și Phelipe pentru fiul lor? Primele declarații ale prezentatoarei, după ce a născut

În urmă cu câteva ore, prezentatoarea știrilor meteo de la Kanal D își anunța fanii de pe Instagram că astăzi este ziua cea mare, ziua în care va veni pe lume fiul ei. Ei bine, câteva ore mai târziu, vedeta de televiziune le-a făcut o nouă bucurie fanilor și a postat și prima imagine cu băiețelul ei și al lui Phelipe. Ba mai mult, aceasta a făcut și primele declarații, după ce a devenit mămică cu normă întreagă.

Ei bine, se oare că noaptea care tocmai a trecut a fost una destul de dificilă pentru Anca Ciota, care nu a închis nici măcar un ochi din cauza contracțiilor puternice, iar la prima oră a dimineții se afla deja la clinica privată unde a născut în jurul prânzului.

Fără doar și poate, aceasta este copleșită de cele mai frumoase sentimente din viața unei femei, atunci când își ține băiețelul în brațe. Iar ca să fie totul complet, ea le-a dezvăluit fanilor și cum îl cheamă pe băiețel: David Liam, este numele pe care l-a ales pentru fiul ei.

„Dupa o noapte alba, cu contracții, am ajuns la 7 dimineata la clinică, iar in jur de 12:30 s-a nascut David Liam. Este absolut perfect: este cuminte, papa laptic si doarme ca un îngeraș! Ne uitam la el si nu ne vine sa credem ce minune am primit de la Dumnezeu”, a scris Anca Ciota pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce și-a adus fiul pe lume.