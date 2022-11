Anca Codrescu, primele declarații după moartea actorului Constantin Codrescu! Fiica adoptivă, mărturii în lacrimi: "Trebuia să vin să îl văd de Crăciun" | EXCLUSIV

In articol:

Anca Codrescu este stabilită în Spania, iar vestea că tatăl ei adoptiv a murit a venit de la fratele său vitreg, prin telefon.

Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu ne-a mărturisit că vorbise recent cu tatăl ei și era optimistă și sigură că se simte mai bine.

Anca plănuia să vină în România de Crăciun să își viziteze familia și pe tatăl său adoptiv. Ultima dată s-au văzut în aprilie, iar de atunci au păstrat permanent legătura la telefon. Fiica adoptivă a actorului spune că și-ar fi dorit să își ia rămas bun de la tatăl său și să îi strângă mâna pentru ultima dată, dar mărturisește că nimeni nu i-a spus că părintele său adoptiv se simțea din ce în ce mai rău.

Anca Codrescu, primele declarații după moartea celebrului actor

Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre vestea care a întristat toată țara. Anca ne-a mărturisit că a vorbit mereu cu tatăl său la telefon, iar la ultima discuție i-a transmis o energie pozitivă, ajutând-o să rămână optimistă și chiar sperând să vină și să îl viziteze de Sărbători, în România.

Citește și: Adevărul despre pensia lui Marius Bodochi! Câți bani câștigă actorul după 35 de ani de activitate? EXCLUSIV

"În aprilie am fost ultima dată la tatăl meu, de Paște și de ziua mea. Apoi, am ținut tot timpul legătura. Acum câteva zile am vorbit cu el și mi-a spus că e mai bine, că l-au luat cu salvarea pentru că a avut o cădere de tensiune. Mi-a spus că i-au dat niște vitamine și că a început să mănânce. Mi s-a părut pozitiv și așa am fost și eu optimistă.

Voiam să îi fac în decembrie o surpriză să vin de sărbători acasă și m-a sunt fratele meu vitreg și mi-a spus că tata a murit", a mărturisit Anca Codrescu, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Iancu Sterp, veste incendiară despre logodna anunțată în România- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Anca Codrescu regretă că nu și-a luat rămas bun

Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu ne-a mărturit, în lacrimi, că regretă că nu și-a putut lua rămas bun de la tatăl său. Anca spune, cu părere de rău, că nimeni nu a anunțat-o că actorul în vârstă de 91 de ani a tras să moară pentru că astfel ar fi putut face un efort să vină imediat în România și să îi strângă mâna pentru ultima dată.

Citește și: EXCLUSIV. Anca Codrescu crede că o minune a scăpat-o de cancer: ”Mi-am pus o dorință”. Locul în care a mers aceasta în timp ce aștepta diagnosticul medicilor străini

"Nu mi-au spus nici că a tras să moară, nici că își trăia ultimele momente pentru că atunci aș fi făcut repede un efort să vin în țară și îi strâng și eu mâna pentru ultima dată. Nimic, pur și simplu mi-au dat direct vestea asta.

Soția tatălui meu mi-a spus să nu vin la înmormântare pentru că nu se întâmplă nimic dacă nu vin. Cum să îmi spună să nu merg la tatăl meu la înmormântare", a mărturisit ea, în exclusivitate.

Anca Codrescu va veni în România pentru înmormântarea tatălui său. Fiica adoptivă a actorului ne-a mărturisit că acesta a murit la el acasă, în patul său, exact așa cum și-a dorit.

"O să vin în România pentru înmormântare. O să ajung la noapte. Trebuia să mă operez și eu, însă am amânat și le-a spus că trebuie să ajung la tata la înmormântare.

În aeroport o să mă aștepte copiii și până acolo trebuie să mă țină Dumnezeu(...) Tata a murit pe patul lui, în casa lui așa cum și-a dorit", a mai povestit ea.

Anca și Constantin Codrescu [Sursa foto: Facebook]

Anca Codrescu vorbește despre cea mai importantă lecție învățată de la tatăl ei

Anca Codrescu ne-a vorbit și despre cea mai importantă lecție de viață pe care a primit-o de la tatăl său. Actorul Constantin Codrescu a învățat-o să fie mereu o femeie pozitivă.

"Mi-a dat o educație și m-a învățat să fiu pozitivă, să las mereu capul plecat. Tata a fost o persoană publică, dar niciodată nu și-a dorit să fie tratat așa. El a vrut să fie o persoană normală", ne-a mărturisit ea.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!