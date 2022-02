EXCLUSIV. Viața i-a mai dat o lovitură! După ce a aflat că este suspectă de cancer, Anca Codrescu s-a despărțit de partenerul ei. Dezvăluiri dureroase: ”Sunt lipsită de putere”

In articol:

Anca Codrescu trece prin momente foarte grele, după ce a aflat că este suspectă de cancer! Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu are nevoie urgentă de o operație, diagnosticul fiind pus de medicii din Spania. Anca este foarte tristă, însă speră din tot sufletul ca totul să fie doar o bănuială și să nu aibă cancer.

Aceasta așteaptă cu sufletul la gură ca medicii să dea verdictul. De parcă nu ar fi fost de ajuns tot chinul prin care trece, doar gândindu-se la boala nemiloasă de care ar putea să sufere, Anca a fost lăsată singură, cu problemele ei, și de iubitul ei.

Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu s-a despărțit de bărbatul pe care și-l dorea aproape toată viața. Anca se simte fără putere și ne-a dezvăluit că nu se aștepta ca bărbatul, cu care avea planuri de viitor, să o lase singură împotriva problemelor cu care se confruntă.

Anca Codrescu [Sursa foto: Facebook]

Anca Codrescu, mărturisiri dureroase după despărțirea de partenerul ei

Deși trece prin foarte multe lucruri grele, Anca Codrescu ne-a mărturisit că este o femeie puternică și speră să treacă peste toate cu brio. Relația ei a luat sfârșit brusc, fără multe explicații, după ce bărbatul a aflat prin ce trece Anca. Aceasta l-ar fi rugat să-i acorde câteva momente de liniște, în aceste zile în care așteaptă diagnosticul medicilor, însă partenerul ei de viață a luat cu totul o altă decizie.

” Sunt lipsită de putere, pentru că forța mea era totuși în perechea mea. Nu mă așteptam...în acest moment greu, pentru că eu sunt speriată și cu gândul la ce rezultat o să primesc din partea medicilor, nu trebuia să facă acest gest. În primul rând, nu era de despărțit. Discuția dintre noi a fost că eu am vrut să mă lase puțin mai liniștită, că sunt speriată și că vreau să mă pregătesc și că vreau să înfrunt orice situație. Să dea Dumnezeu să fie o sperietură, însă de operație nu scap. Asta o să fie mai mult ca sigur, 70-80%, pentru că așa au spus medicii, să mai merg la control, sunt diferite demersuri...

Discuții eu cu el nu am avut, doar i-am cerut să mă lase puțin liniștită, pentru că văzusem că încep să fiu mai nervoasă. Am zis să nu-l deranjez, să nu cadă totul pe el, toată povara suferinței mele. Am zis să iau totul asupra mea si să-l protejez pe el, dar el a luat-o sub o altă formă. Gestul a spus tot. Să-mi vină la 10 noaptea, cu un prieten, nu a coborât din mașină...m-au chemat și când am văzut sacoșa cu lucrurile mele, pe care le aveam la el...nu am putut să mă mut la el după șase luni, deși el își dorea. Eu i-am spus lui că am fost căsătorită timp de 19 ani, n-o să iau eu decizia asta după șase luni, să mă mut la el. Dar să vii tu la 10 noaptea, măcar să-mi fi dat un mesaj..m-am trezit cu ei la ușă, dureros. Am zis- Doamne, de ce mie?”, ne-a spus Anca Codrescu.

Anca Codrescu si fostul iubit [Sursa foto: Facebook]