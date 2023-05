Anca de la Casa Iubirii, declarații neașteptate despre Ionuț: “Ar trebui să iasă din casă” Ce a mai spus despre relația cu Flavius | EXCLUSIV

In articol:

Anca, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre starea relației ei cu Flavius, despre cuplurile din casa iubirii, dar și despre ce bărbat i-a atras atenția. Anca ne-a mărturisit că niciodată nu este singură și că mereu are un băiat lângă ea.

Tot aceasta ne-a dezvăluit că Ionuț din Casa iubirii rămâne feblețea ei și că acesta nu o să își poată găsi liniștea în casă.

Anca nu îi vede rostul lui Ionuț în Casa Iubirii

Deși a părăsit acum ceva timp Casa Iubirii, Anca urmărește în continuare cu interes emisiunea. Aceasta a constatat că Ionuț nu își poate găsi liniștea în competiție, așa că îi sugerează să iasă.

"Eu am urmărit puțin parcursul și am văzut că în casă nu prea își găsește liniștea. Are zile bune și zile rele. Ar trebui să iasă afară, nu ar trebui să stea acolo dacă nu are un motiv de a rămâne acolo înăuntru. Dacă el vrea să plece este un motiv.", a declarat Anca.

Anca, totul despre legătura cu Flavius după despărțire

Anca a vorbit deschis despre relația cu Flavius din prezent. Cei doi nu mai sunt împreună, însă oare mai există sentimente? Cum ar reacționa Anca dacă l-ar avea pe Flavius în fața ei? La aceste întrebări a răspuns chiar fosta concurentă.

"Pe Flavius nu ar trebui să îl intereseze absolut nimic, ar trebui să fie liniștit cu el însuși. Dacă aș veni în fața lui, cred că nu ar reacționa în niciun fel, neutral. Eu dacă l-aș vedea, nu aș reacționat, pentru că nu ar merita reacția, situația. L-aș vedea și aș pleca, pentru că nu am nimic de împărțit cu o persoană. Când vrea să vorbească cu mine, are numărul meu, poate să mă contacteze, să vorbească. Nu a omorât pe nimeni, nu mi-a făcut nimic rău ca să îl urăsc, să nu vreau să vorbesc cu el. Loc de bună ziua mereu trebuie să lași unde te duci. Dacă ar fi discuție față în față cu mine și el desigur nu ar fi în fața camerelor, pentru că eu cred că s-a vorbit prea mult și nu s-a înțeles nimic. Amândoi avem opinii diferite de ceea ce s-a întâmplat între noi. El a declarat tot timpul că rufele nu vrea să le spele în public și dacă ar fi să avem o confruntare, rămânând cu logica pe care a spus-o el, trebuie să fie față în față, nu de față cu camerele.", a mărturisit Anca, la Culisele Iubirii.

