Anca îl face praf pe Flavius după despărțire: “Este cu o femeie în vârstă” Fosta concurentă Casa Iubirii susține că a fost înșelată | EXCLUSIV

In articol:

Anca, concurenta sezonului 1 Casa iubirii, îi dă replici dure lui Flavius după despărțire. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Anca ne-a spus varianta ei de poveste, ne-a povestit motivul pentru care s-au despărțit, dar ne-a și vorbit despre Ionuț după ce Flavius a acuzat-o că îl place.

Anca susține că Flavius a înșelat-o

Mai mult, Anca lansează acuzații neașteptate și spune că Flavius a înșelat-o pe parcursul relației. La final, aceasta ne spune cu zâmbetul pe buze că și-a reluat viața și că se simte foarte bine.

Anca și Flavius nu mai formează un cuplu de ceva timp, iar Flavius a fost primul care a ieșit să vorbească despre asta. Anca a vrut și ea să îi dea replica și să facă dezvăluirea. Conform tinerei, se pare că tiktokerl ar fi înșelat-o cu o femeie mai în vârstă. Anca ne-a dat toate detaliile.

"Avea deja pe altcineva. E vorba de femeia despre care eu afirmam și în emisiune. Aveau aceleași hanorace, aceeași bluză, același apartament, aceeași vază de flori. Eu nu sunt proastă. 1+1 face 2. De ce să meriți tu ceva de la mine? Am și dovezi în acest sens. Eu dovezile le aveam și în emisiune când am scos la iveală subiectul. Am continuat relația, pentru că nu aveam probe. El spunea despre femeia aceea că e obsedată, că îl urmărește. Sper să fie fericiți împreună. Nu o să îi spun numele, pentru că i-aș face prea multă publicitate și nu merită. E o femeie în vârstă, despre care el spune că îl urmărește, stalkerește. Are vreo 33-34 de ani, e mult mai matură față de el. Nu zic că juca la două capete, asta nu pot să zic sigur, nu știu, nu am văzut.", a declarat Anca.

Citeste si: De ce este Bianca Drăgușanu una dintre cele mai controversate persoane. Vedeta a recunoscut tot la „Fiță cu Adiță”: „N-are rost să-mi consum energia”- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

Anca, despre Flavius: "Eu nu trebuie să fac pe mama la un bărbat"

Anca susține că Flavius este mult prea imatur pentru ea și nu vrea să îl crească, ci își dorește un bărbat adevărat lângă ea. A dezvăluit și motivul pentru care nu mai voia o relație cu el.

"Nu am vrut să fac parte din prostiile pe care le făcea. Să caute persoana care acceptă totul să facă cu el, eu nu. Susținătorii mei au spus că foarte bine, nu mă merita, nu era pentru mine. Ei au observat câteva chestii și ceea ce am adus eu în emisiune în realitate s-a întâmplat cu adevărat, ceea ce am spus s-a adeverit. Au spus ai mei că a fost o salvare pentru mine. Mai sunt persoane care îmi scriu că suntem frumoși împreună, că trebuie să îi acord o șansă, să se schimbe, să se maturizeze, dar eu nu trebuie să fac pe mama la un bărbat.", a mărturisit Anca, la Culisele Iubirii.

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbata Morților 2023. Ce se face și ce nu se face în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!