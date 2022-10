Anca Pandrea a fost operată de urgență! Primele detalii despre starea de sănătate a actriței

In articol:

Cunoscuta actriță, Anca Pandrea, a trecut din nou prin momente de coșmar. După ce a leșinat de mai multe ori în propria locuință, a avut COVID și probleme respiratorii, acum actrița a ajuns pe mâna medicilor, fiind operată de urgență.

Concret, văduva lui Iurie Darie a fost operată, asta pentru că a făcut o hemoragie în vitros din cauza afecțiunii de la ochiul stâng.

În prezent, Anca Pandrea susține că se simte foarte bine și se află acasă, fiind în perioada de recuperare. De asemenea, actrița și-a adunat toate puterile și a făcut și o serie de declarații despre perioada pe care a traversat-o, din nou, cu brio.

„Am avut probleme la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna doctor Monica Pop, crezând că am altceva. Apoi am făcut hemoragie și am fost operată la Policlinica Washington. M-au pansat, îmi pun picăturile și trebuie să am grijă, să nu pățesc ceva. Inițial am crezut că am alte probleme după vacanța din vară. Dar momentan s-a rezolvat și trebuie să fiu atentă și să nu-mi între praf în ochi”, a declarat Anca Pandrea, conform Click.ro.

Anca Pandrea a stat internată 10 zile din cauza infecției cu COVID

Din nefericire, problemele de sănătate se țin lanț de Anca Pandrea, căci înainte de a fi operată de urgență la ochi, actrița a mai fost internată în spital timp de 10 zile, sub supravegherea medicilor, din cauza infecției cu COVID.

"Sunt acasă, ieri m-am externat, mă simt foarte bine. Trebuie să fiu atentă. Până să mă internez, nu puteam face nici cinci pași. Mă opream și mă sprijineam de bastoanele de pe marginea drumului.(...) Cred că am luat COVD de la vreun șofer sau din policlinică. Acum îmi voi pune mască, deși mie mi-e greu, pentru că am insuficiență cardiacă și pulmonară. Respir bine acum, nu mai sunt dependentă de oxigen. Dumnezeu ne ajută, dacă și noi ne rugăm la El.", a spus văduva lui Iurie Darie, pentru Impact.ro.

Anca Pandrea