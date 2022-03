Anca Serea, momente de panică în Bulgaria! „Pur si simplu am căzut pe stradă” Ce i-au spus medicii, după ce și-a făcut analize

In articol:

Anca Serea trece printr-o perioadă delicată cu sănătatea. Aceasta a avut parte de un incident extrem de neplăcut pe când se afla alături de soțul ei în Bulgaria.

I s-a făcut atât de rău încât a căzut pur și simplu jos, sub privirile neputincioase ale lui Adi Sînă. Aceasta a ajuns de urgență la spital, iar medicii i-au spus imediat despre ce diagnostic este vorba.

Anca Serea: „N u mai vedeam cu partea dreaptă, nu imi mai simțeam mâinile, picioarele”

Vedeta de televiziune spune că i s-a făcut rău brusc și a căzut jos. Într-o clipă nu și-a mai putut stăpâni corpul și nu a știut ce se întâmpla cu ea. Totul s-a întâmplat pe când se afla la o ședință de afaceri cu soțul ei, în Bulgaria. Aceasta a ajuns de urgență la spital, unde analizele de sânge nu i-au ieșit tocmai bine. A fost nevoie să se interneze la o clinică din România, acolo unde a făcut transfuzii de sânge. Acum se simte mai bine, însă trebuie să aibă foarte mare grijă de sănătatea ei.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important și lucrul asta este esențial pentru mine, mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebui să mă pun pe primul loc, indiferent de orice și că trebuie să am grijă de sănătatea mea.

Pur si simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, eram la o întâlnire de afaceri cu Adi, am simțit că nu sunt bine, pur și simplu nu mai aveam energie, nu mai vedeam...Nu mai auzeam și nu mai vedeam cu partea dreaptă, nu imi mai simțeam mâinile, picioarele și am mers la un spital, m-au descoperit cu hemoglobină și feritină 0, practic nu mai avea niciun depozit de fier, deloc, iar hemoglobina 4,6, adică o valoare foarte mică...M-am internat într-o clinică în România și am făcut transfuzie doi litri și jumătate de sânge”, a declarat Anaca Serea la Teo Show.

Adi Sînă și Anca Serea nu mai împart patul conjugal: „ Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor”

În urmă cu puțin timp, artistul a dezvăluit că viața cu șase copii și un job cu normă întreagă nu este deloc ușoară. Ba chiar sunt nopți la rând în care noaptea nu pune capul pe pernă lângă frumoasa lui soție, Anca Serea. Viața celor doi este destul de agitată și au grijă ca pe primul loc să fie mereu copiii. Astfel că de multe ori acesta ajunge să doarmă pe canapeaua din living, iar cu prezentatoarea TV să doramă copiii.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor. Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat… Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah”, a povestit Adrian Sînă.